Smithova je priznala afero z 21 let mlajšim

Will in Jada sta poročena 23 let, kar je v Hollywoodu zelo dolga doba, a priznavata, da je njun zakon daleč od popolnega.

Ljubimkal tudi Will?

Hotela sem se samo počutiti bolje, že dolgo nisem bila srečna.

insta vedno veljala za trden par, poročena sta že 23 let, kar je v Hollywoodu zelo dolga doba, pred dnevi pa je njune oboževalce šokirala izjava mladega raperja, ki je dejal, da je imel pred leti z Jado afero, in to z Willovim dovoljenjem. Smithova sta sprva vse skupaj zanikala, a ni trajalo dolgo, ko se je Jada odločila, da le položi karte na mizo in v svoji spletni pogovorni oddaji pove resnico.In resnica je, da je imela afero s kar 21 let mlajšim glasbenikom, sicer prijateljem njunega sina, a to v času, ko je v zakonu z Willom močno škripalo, menda sta razmišljala celo o razhodu, čeprav je Jada že pred leti dejala, da ločitev nikakor ne pride v poštev.»August je imel težave, zdravstvene, duševne. Na začetku sem mu želela le pomagati, a sčasoma se je najin odnos razvil v nekaj drugega. Tisti čas sem bila popolnoma zlomljena, z Willom sva se odločila, da nekaj časa preživiva narazen, in nisem vedela, kaj naj naredim. Hotela sem se samo počutiti bolje, že dolgo nisem bila srečna, a v odnosu z Augustom sem spoznala, da sreče ne moreš najti zunaj sebe, sam si odgovoren zanjo,« je dejala 48-letna igralka in dodala, da je kmalu po začetku afere z Augustom, ki je le pet let starejši od njenega sina, spoznala, kako pomemben je njen zakon z Willom, in da bi storila vse, da odnos pokrpa.Njen mladi ljubimec, ki je priznal, da je bil do ušes zaljubljen vanjo, tega ni dobro sprejel in je nemudoma pretrgal z njo vse stike. To je trajalo štiri leta, zakaj se je zdaj odločil spregovoriti o aferi, ne vesta ne Will ne Jada, še manj, zakaj je dejal, da mu je zanjo dal dovoljenje Will. »Z Willom sva živela ločeno. Edina oseba, ki bi mi lahko dala dovoljenje za kar koli, sem jaz. A morda je to dejal, da ne bi izpadel kot razdiralec zakonov, kar v resnici ni,« je ugibala Jada.Medtem so se pojavile tudi govorice, da naj ne bi bila Jada edina, ki je v času njunega zakona ljubimkala z drugimi. Will naj bi se namreč med snemanjem filma Žarišče precej zbližal z 20 let mlajšo soigralko, s katero sta eno leto pozneje nastopila še v Odredu odpisanih. Will govorice vztrajno zanika.