Smejijo se Melanii, poglejte, zakaj (VIDEO in FOTO)

REUTERS Praznično drevo FOTO: Hannah Mckay Reuters

Med letošnjo predsedniško kampanjo je v javnost pricurljal posnetek, na kateremsvoji zaupnici v Beli hiši razlaga, kako jo briga za božično dekoracijo in da to ni njena prioriteta. »Koga briga za božične neumnosti in dekoracijo, ampak jaz to moram narediti, kajne,« je dejala takratni pomočnici. No, ampak kot kaže, jo briga, so prepričani številni, ki so komentirali njeno zadnje dejanje.Melania Trump je namreč še zadnjič, tako vsaj kaže, sprejela božično drevesce, ki bo krasilo Belo hišo v letošnjih praznikih.Na twitterju se mnogi že šalijo na njen račun in se sprašujejo, od kdaj je tako navdušena nad božičem v Beli hiši. »Prava ambasadorka veselja in božičnega duha,« so pristavili in spomnili na njene besede iz leta 2018. Nekateri pa so opazili, da je vseeno mogo bolj vedra in da je videti bolj srečna. Morda se pa tako sladko smeji, ker ve, da je zadnji, še dodajajo nekateri.