Slovo igralske ikone: imam resne težave, ne vidim več

Judi Dench, priljubljena in z oskarjem za stransko žensko vlogo v filmu Zaljubljeni Shakespeare nagrajena igralka je, stara 89 let namignila, da se njena igralska kariera izteka.

Zaradi vsestranskosti, karizme in sposobnosti likom vdahniti globino in humanost, je ena najbolj priljubljenih igralk vseh časov, njen doprinos k filmski, gledališki in televizijski umetnosti je neizmeren in je v vseh kategorijah pustila močan pečat.

Nazadnje se je na velike mplatnu pojavila leta 2022 v filmu Spirited.

Daily Mail pa piše, da je priznala, da novih filmskih projektov ne načrtuje, saj zaradi makularne degeneracije oziroma rumene pege, ki so ji jo diagnosticirali leta 2012, skoraj ne vidi več.

»Ne, nimam več načrtov za igralske aranžmaje,« je povedala med gostovanjem na cvetlični razstavi Chelseae Flower.

Že prej je pripovedovala o teh težavah, vendar je še leta 2022 zatrdila, da ne namerava še odnehati in da se kljub slabemu vidu ne bo umaknila.

»Ne želim se umakniti. Trenutno ne delam veliko, ker ne vidim in to je slabo. Na srečo imam fotografski spomin in ko mi povedo, kako se glasi stavek, si ga zapomnim in odigram,« je izjavila v pogovoru z Louisom Therouxem v njegovi oddaji na BBC-ju.

Da je bolezen tako napredovala, da jo ovira pri igri in zato namerava odnehati, pa je zaupala lani v oddaji The Graham Norton Show:

»Igra je postala nemogoča. Do sedaj sem se znašla zahvaljujoč spominu, a to mi ne pomaga več. Morala bi najti napravo, ki mi ne bi le brala teksta temveč povedala še, kje v scenariju se nahaja.«

Starostna makularna degeneracija je stanje, ki prizadene srednji del očesne mrežnice. Običajno se pojavi v 50. ali 60. letih, ne povzroča popolne slepote, lahko pa znatno oteži vsakodnevne dejavnosti, kot so branje in prepoznavanje obrazov.

Čeprav Judi ne bo več snemala filmov, je zaposlena z drugimi projekti:

»Izšla je knjiga Shakespeare, človek, ki plača najemnino, z njo gremo na literarni festival v Cheltenham in snemala bom tri oddaje z Gylesom Brandrethom,« je potolažila svoje oboževalce.