Sloviti pevec po dvotedenski aferi dobil hčerko in pobesnel

Prevzela bo očetov priimek. FOTO: osebni arhiv

Je zaradi Paddy prekinil stike z zunajzakonsko hčerko? FOTO: cover images

Bilo me je sram, da sem sad kratke afere, zdaj pa imam občutek, kot da sem nekaj, kar je treba pred svetom skriti.

Pisalo se je leto 2010, ko ježivčno čakala v zaodrju, da spozna rockersko legendo. A tedaj 23-letna svetlolaska ni čakala, da spozna vodilni glas kultne zasedbe Iron Maiden. Čakala je, da prvič v življenju spozna biološkega očeta.»Mama mi nikoli ni skrivala, kdo je moj oče. Kazala mi je njegove fotografije,« pravi Brittany, ki se je rodila iz dvotedenske ljubezenske aferice medin Dickinsonom, ko je leta 1986 odklenkalo njegovemu zakonu z, s katero je bil poročen do njene smrti lansko leto, pa še ni vstopila v njegovo življenje.»Kakšna dva tedna sta se videvala, a ko mu je prijatelj povedal, da je zanosila, je pobesnel. Televizijo je vrgel ob zid in se zadrl, da ga je Angela nalagala, češ da uporablja kontracepcijo,« je zgodbo svojega nastanka delila Brittany, ki pa ima potrdilo, da se po njej res pretaka rockerjeva kri. Čeprav je Bruce nikoli ni uradno priznal za svojo, je njena mama približno pol leta po porodu začela dobivati 1200 evrov otroške preživnine na mesec, ob tem pa še dodatke za dekličino zdravstvo, šolnino, tečaje plesa.Ni vedela, ali bo kdaj spoznala biološkega očeta.A ko so Iron Maiden pred desetletjem prišli v Kalifornijo, kjer Brittany živi, je zbrala pogum. Iz zaodrja je prišla vzhičena, saj je bil Bruce do nje prijazen, želel se je pogovarjati tudi o Angeli. Ko mu je Brittany predstavila še svoja otroka, je bil srečen, da je tudi dedek. Skratka, lepšega razpleta si skoraj zamisliti ne bi mogla. No, tako je Brittany vsaj mislila, saj je z zvezdniškim očetom tudi pozneje ostala v rednih stikih prek elektronske pošte. Nato pa se je dopisovanje nenadoma in brez razlage po dveh letih končalo.»Poslala sem mu kup pisem, na katera pa ni odgovoril. Zato sem ga poklicala, mu puščala glasovna sporočila, a je bilo vse zaman. Želela sem, da se z menoj pogovori, da mi razloži, kaj se dogaja. Še vedno imam vrsto vprašanj, ki mu jih nisem uspela zastaviti, ko sva se srečala,« pravi Bittany. »Bilo me je sram, da sem sad kratke afere, zdaj pa imam občutek, kot da sem nekaj, kar je treba pred svetom skriti. Ko je nenadoma, brez razlage, pretrgal vse stike, mi je dal vedeti, da nisem dovolj dobra.«Pevčeva zunajzakonska hči čaka odgovore in daje Bruceu še zadnjo priložnost, da naredi, kar je prav. Se je pa tudi sama dokopala do razlage, kaj bi znalo tičati za njegovo nenadno in trdovratno tišino. Njegova zdaj pokojna žena Paddy. Čeprav je ta ob srečanju dajala vtis, da je sprejela zunajzakonsko hčer svojega moža, pa je v oporoki, v kateri je vse svoje premoženje zapustila Bruceu, izrecno zapisala, da niti centa tega ne sme dati Brittany in njenim otrokom. Poleg tega, tako zdaj povezuje Brittany, je Dickinson z njo prekinil stike, ko je spoznala svojega polbrata, prvorojenca Brucea in Paddy.»Očitno je imela nekaj proti meni, da me je z imenom navedla v oporoki in s temi navodili izključitve. A dosegla je le to, da je tako tudi v uradnem dokumentu priznala moj obstoj. Rada bi vprašala Brucea, ali je z menoj prekinil stike, ker je želel obvarovati Paddy, ali pa je morda le kamnitega srca.« Toda najsi bo zvezdnik z odtujeno hčerjo obnovil stike ali ne, Brittany je že zagnala proces, s katerim želi odslej uradno nositi očetov priimek. Ne bo več Brittany Potts po mami, temveč Brittany Dickinson.