Sloviti humorist bo dobil filmsko biografijo

ŽE SLIŠI se fantastično: sloviti ameriški glasbenik in parodist Weird Al Yankovic bo dobil svoj film, v katerem ga bo igral britanski igralec Daniel Radcliffe, ki se je milijonom po vsem svetu vtisnil v spomin kot mladi čarodej Harry Potter. Biografija Weird: The Al Yankovic Story (Čudaško: Zgodba o Alu Yankovicu) naj bi razkrila »vse plasti neverjetno resnične in nepretiravane zgodbe« o igralcu, komiku, glasbeniku in parodistu ameriške pop kulture.

Norčavo, a spoštljivo

Daniel Radcliffe bo igral Ala Yankovica. FOTO: Gage Skidmore/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0

Daniel Radcliffe bo tako zamenjal čarovniško paličico za harmoniko in zaigral izjemno plodnega glasbenega humorista, ki je zaslovel s priredbami hitovinBeat It (Spokaj se) in Like a Virgin (Kot devica), pri čemer je popolnoma predelal besedila, pesmi pa posnel pod naslovom Eat It (Pojej to) in Like a Surgeon (Kot kirurg). Kakor so sporočili s pretočnega kanala Roku, ki bo produciral biografijo, bodo v filmu obdelali vse: od prvih začetkov do Alovih »vročih ljubezenskih afer z zvezdnicami in razvpitega izprijenega življenjskega sloga«. Tudi slednje je totalna zafrkancija, saj Al Yankovic v zasebnem življenju slovi kot vljuden, zadržan in introvertiran družinski človek.

12 milijonov plošč je v karieri prodal Al Yankovic.

Weird Al Yankovic je v svoji karieri posnel več kot 150 zafrkantskih in izvirnih pesmi in izdal 14 albumov, ki so se skupno prodali v milijonskih številkah; po sicer že nekoliko zastarelih podatkih je doslej prodal 12 milijonov albumov. Za svoje priredbe je prejel pet grammyjev in še 11 nominacij ter štiri zlate in šest platinastih plošč.

Posnel je celo vrsto videev, v katerih se je hudomušno, a vseeno spoštljivo ponorčeval iz vrste ameriških pevcev in pevk. Al ima pravilo, da avtorja pesmi pred parodično predelavo vedno vpraša za dovoljenje, in le redko kdo mu reče ne. Dejansko je to, da te Al parodira, priznanje. Pokojni pevec in kitarist skupine Nirvana Kurt Cobain je Alu dovolil, da predela njihovo uspešnico Smells Like Teen Spirit, in pozneje dejal, da je bil to znak, da jim je res uspelo.

Snemanje se začne kmalu

Film bo režiral Eric Appel, ki je scenarij spisal skupaj z Yankovicem. Snemanje naj bi se začelo prihodnji mesec v Los Angelesu, datum izdaje pa še ni znan. Daniel Radcliffe se je po seriji filmov o Harryju Potterju preizkusil v najrazličnejših vlogah, letos spomladi pa se vrača na velika platna s filmom Izgubljeno mesto, akcijsko pustolovsko romantično komedijo, kjer bo nastopil skupaj s Sandro Bullock in Channingom Tatumom.