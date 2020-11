Slovita Debela raca ima korono

PHOTO POOL/ANWAR HUSSEIN COLLECT S Hestonovimi stvaritvami se je sladkal tudi princ Filip, vojvoda Edinburški. FOTO: Anwar Hussein Collection/ WENN

osebni arhiv Več članov osebja Debele race se je okužilo s koronavirusom. FOTO: osebni arhiv

Jubilej je želel zaznamovati s posebnimi meniji, v katere bi vključil nekatere od svojih največjih gurmanskih mojstrovin.

Kuharskih stvaritev, ki velja za pionirja multisenzornega kuhanja in očeta molekularne gastronomije, si ljudje ne privoščijo (le), ker bi si želeli napolniti želodec. Ne, v njegovo restavracijo Debela raca na angleškem podeželju odidejo v želji po neverjetnem doživetju za vse čute, saj obrok za Hestonovo mizo še najbolj spominja na nadvse okusno čarovniško predstavo z ognjem, meglicami in zgodbo. Kar seveda ni poceni, saj je za to izjemno gurmansko doživetje treba odšteti vsajokoli 300 evrov, zato mora biti za obisk njegove restavracije res dober razlog. »Ženin rojstni dan je in sva že pred meseci rezervirala mizo. Za praznovanje sva si vzela nekaj prostih dni z večerjo kot vrhuncem,« je povedal anonimnež, ki pa ju je z ženo pred vrati restavracije pričakal menedžer ter ju prijazno odslovil. Restavracijo so zaradi več okužb osebja s koronavirusom namreč zaprli. »Če imajo vdor virusa, razumem zaprtje. A lahko bi naju obvestili. Menda so poskušali navezati stik, a nimam nikakršnih neodgovorjenih klicev, sporočil, elektronske pošte. Ničesar.«Debela raca, ovenčana s tremi Michelinovimi zvezdicami, je bila leta 2005 ovenčana z nazivom najboljše na svetu, pozneje pa kot druga najboljša. Čeprav se ponaša s slovesom kot le malokatera, se je nanjo že pred dobrim desetletjem usul plaz kritik na račun (ne)čistoče. Zaradi obsežnega izbruha norovirusa leta 2009 je 400 gostov namesto izjemnega obeda dobilo okužbo, zaradi katere so bruhali in driskali, zdravstvena inšpekcija pa je s prstom tedaj pokazala na ostrige, ki naj bi prišle iz onesnaženega okolja.»Pomankljivo čiščenje in počasen odziv na zdravstven incident,« se je glasila presoja inšpekcije. Kar pa ni bila edina slaba ocena prestižne restavracije. Tudi letošnjo pomlad, resda nekaj dni pred uradnim zapiranjem zaradi pandemije, a so restavracije vseeno že zapirale svoja vrata, so pri Raci še vedno vabili goste. Še več, vsem, ki bi rezervirali mizo v času do konca aprila, so ponujali popust v vrednosti 80 evrov.Na koncu so vendarle tudi oni izobesili belo zastavo predaje in zaprli. Iz kuhinje je začelo spet dišati komaj avgusta, a so bili zdaj, zgolj dva meseca pozneje, prisiljeni spet zapreti. »Ob vnovičnem odprtju smo pikolovsko sledili smernicam in ukrepom vlade. Da bi osebju in gostom zagotovili varnost, smo redno testirali vse zaposlene. Žal je zadnje testiranje pri več zaposlenih pokazalo okužbo s koronavirusom. Zaradi previdnosti smo zdaj za dva tedna zaprli vrata, osebje bo tačas v samoizolaciji. Ne želimo, da se virus razširi še na druge ljudi,« so sporočili iz restavracije, čeprav ni znano, koliko od skupaj 42 članov osebja – kar je skoraj toliko, kolikor gostov lahko sprejmejo – je potrjeno okuženih.Za Blumenthala bi letos moralo biti pomembno leto. Pred četrt stoletja je kupil propadajoči britanski pub in ga spremenil v imenitno restavracijo. Jubilej je želel zaznamovati s posebnimi meniji, v katere bi vključil nekatere svojih največjih gurmanskih mojstrovin. A mu jo je sprva zagodlo vsesplošno zaprtje, zdaj pa še izbruh koronavirusa kar med zidovi njegovega paradnega konja, restavracije Debela raca.