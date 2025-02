Slovenski košarkar se menda pripravlja na pravljično poroko! Zaljubi se je v lepo Srbkinjo (FOTO)

Srbska pevka in vplivnica Teodora Džehverović (28) se menda pripravlja na poroko s slovenskim košarkarjem Maticem Rebcom (30), poroča srbski Informer. Vir blizu para je za srbski portal razkril, da sta zaljubljenca prepričana o svoji ljubezni in pripravljena zvezo dvigniti na višjo raven in jo okronati s poroko.

»Oba sta mlada in uspešna v svojih karierah, zato se skupno življenje in zakon zdita povsem logičen naslednji korak,« je za Informer povedal vir, blizu zaljubljenega para.

Čeprav je priljubljena Džehva trenutno osredotočena na svojo kariero, je prepričana, da je Matic moški njenega življenja in da je odločitev za zakon prava:

»Izjemno je ambiciozna in nikoli ni skrivala, koliko ji kariera pomeni. A kot vsaka ženska si tudi ona želi idealnega partnerja in družine. Njen brat Sava in njegova žena Adrijana sta v srečnem zakonu, kar je Teodora večkrat izpostavila kot zgled, ki bi mu želela slediti. Močno je navezana na svojo nečakinjo Doroteo in si želi, da bi čim prej tudi sama postala mama,« navajajo.

Vir še razkriva, da par želi čim prej okronati svojo ljubezen in načrtuje pravljično poroko. Ker prihajata iz dveh držav, menda še vedno razmišljata, kje bi se poročila, a med možnostmi je menda tudi ta, da bosta organizirala dve slavji, eno v Srbiji in drugo v Sloveniji.

Vse kaže, da se Teodori in Maticu obeta popolna sreča. Kaj o vsem tem pravi Matic? Nanj smo se obrnili z vprašanjem, odgovor pa objavimo takoj, ko ga prejmemo.