Slovenski diplomat ostal brez platinaste kartice

S trači se ne želim ukvarjati!

Od prijave do težav

5 tisoč evrov je zapravila domnevna tatica Roglićeve platinaste kartice.

Zahteval izvršbo Agrokorja in želel kupiti Pivovarno Laško

Zahteval izvršbo Agrokorja in želel kupiti Pivovarno Laško

Branko Roglić, ki je lastnik in prvi mož družbe Orbico ter eden večjih dobaviteljev (skupaj je bilo 6500 dobaviteljev) koncerna Agrokor (in Mercatorja), je marca 2017 dodobra zafrknil propadajočega šefa Agrokorja Ivico Todorića in sprožil prvo izvršbo in od Agrokorja zahteval malo več kot poldrugi milijon evrov. Poleg tega je bil prav Orbico tista družba, ki je prva zaustavila dobavo blaga Konzumu (delu Agrokorja). Javnost pa se ga spomni tudi po tem, da je imel »resen namen« dokapitalizirati (pravzaprav prevzeti) Pivovarno Laško, ko je ta pivovarna še bila 23,34-odstotna lastnica Mercatorja, 100-odstotna lastnica Dela in 93,7-odstotna lastnica Fructala. Bil pa je tudi »velik navijač« Cerarjeve politike, stranki SMC je tudi doniral nekaj denarja, na Hrvaškem pa je bil podpornik koalicije Most Bože Petrova.

Na Hrvaškem imajo nov škandal na družbeno-politični sceni. Vanj je vpleten tudi že od leta 2011 slovenski častni generalni konzul in najbogatejši Hrvat, sicer lastnik prodajno-posredniške skupine Orbico, ki je precej močna tudi v Sloveniji, posluje v dvajsetih državah in na leto ustvari za kakšni dve milijardi evrov prometa.Sedeminsedemdesetletni Roglić je namreč lani prijavil, da so mu ukradli plačilno kartico, policaji pa so zelo kmalu odkrili kartico in tatico, 30-letno, ki je do takrat že porabila kakšnih 5000 evrov za različne nakupe. Zadeva je zdaj prišla na zagrebško sodišče, obtožena pa je povzročila precej zmede, saj naj bi »prijavila«, da so jo zagrebški policaji pravzaprav »nagovarjali«, da prizna, da je Rogliću ukradla plačilno kartico. To je na sodišču povzročilo precej zmede, saj je vse kazalo, da bo postopek kratek.Zdaj pa se je slovenski častni generalni konzul znašel v težavah, saj je med vrsticami mogoče prebrati, da naj bi kartico omenjeni L. K. pravzaprav »dal v uporabo«.Sodnica, ki je znana kot sodnica, ki ne prenese »nemorale in podobnih družbenih deviacij«, pa se drži za glavo. Slovenski častni generalni konzul o tem ne želi govoriti, pravi le, de je v tem trenutku drugih vsebin za pogovor veliko več.»S trači se pa ne želim ukvarjati,« še pove Roglić, ki v družbi zaposluje 8000 ljudi, rad pove, da »so v Sloveniji najbolj marljivi delavci, zato je z njimi krasno poslovati«, pred nedavnim pa mu je država Slovenija tudi podelila slovensko državljanstvo.