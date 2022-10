Slovenke navdušile žirijo v hrvaškem Supertalentu: Super ste punce!

Gledalci pred malimi zasloni so imeli preteklo nedeljo znova priložnost spremljati hrvaški šov Supertalent. Približno 150 kandidatov na avdicijah je stalo na velikem odru z namenom, da pokažejo, kaj znajo, med njimi pa so bilii tudi slovenski kandidati, poroča 24sata. To se je v preteklosti že zgodilo.

Za zmago se bodo potegovali plesalci, pevci, imitatorji in akrobati ter kandidati z redkimi in nenavadnimi talenti. Njihova uvrstitev v nadaljnje tekmovanje je odvisna od žirije, ki jo letos sestavljajo Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić in novi član – Fabijan Pavao Medvešek.

V prvi oddaji smo lahko videli kar dva slovenska nastopa. Članice skupine Chicas, ki sicer igrajo slovensko narodnozabavno glasbo, so na oder prinesle ogromno pozitivne energije, z uspešnicami Doris Dragović in skupine Magazin pa so na noge dvignile hrvaško občinstvo in se uvrstile v naslednji krog.

Tudi Slovenec Kristijan Crnica, ki je zapel počasnejšo verzijo skladbe Take On Me, je prepričal člane žirije, saj so mu vsi namenili glasove za naslednji krog.