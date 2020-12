Slovo velikana modne industrije

Spor s slavnim Diorjem

REUTERS Pierre Cardin leta 2010. FOTO: Alexander Natruskin, Reuters

REUTERS Pierre Cardin, leta 2009. FOTO: Eric Gaillard, Reuters

V starosti 98 let je umrl francoski modni oblikovalec, znan po svojih vizionarskih mojstrovinah in tudi modnih kosih za množice, je sporočila njegova družina. Cardin je preminil v bolnišnici v Neuillyju zahodno od Pariza. »Italijan po rodu, Pierre Cardin ni nikoli pozabil svojega porekla, hkrati pa je brezpogojno ljubil Francijo,« so zapisali.Cardin se je leta 1922 rodil v bližini Benetk. Njegova družina se je preselila v Francijo, ko je bil še otrok. Odraščal je v industrijskem mestu Saint-Etienne in je začel pripravništvo krojača v Vichyju pri 17 letih.Ko se je Cardin preselil v Pariz, je leta 1947 oblikoval pravljične scene in kostume za film Lepotica in zver. Po sporu sje leta 1950 vzpostavil svojo modno znamko. Kmalu je obveljal za inovatorja, ko je med drugim leta 1954 ustvaril mehurčkasto obleko. Dejaven je bil tudi na področju modnih kosov za množice. Zelo priljubljen je bil denimo na Japonskem. O poslih se je dogovarjal tudi s Sovjetsko zvezo in je bil prvi oblikovalec z modno revijo na moskovskem Rdečem trgu, ki si jo je ogledalo več kot 200.000 ljudi.