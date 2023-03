Slike Johnnyja Deppa kot vroče žemljice: zaslužil že devet milijonov

Po četrt stoletja bo Johnny Depp znova sedel na režiserski stolček. Na filmsko platno bo prenesel 48 ur iz življenja obubožanega slikarja in kiparja Amedea Modiglianija, ki je kot mnogi drugi umetniki njegovega časa životaril v težkih razmerah, a kljub temu zagnano ustvarjal.

To Depp še kako dobro razume, saj tudi njega žene sla po ustvarjanju, nikakor ne omejena zgolj na filmsko umetnost. Eden največjih hollywoodskih zvezdnikov se je namreč že pred zagonom igralske kariere začel ukvarjati z glasbo in je 2015. z Aliceom Cooperjem in Joejem Perryjem ustanovil zvezdniško glasbeno zasedbo Hollywood Vampires, preizkuša pa se tudi kot slikar. In gre mu odlično: v le nekaj dneh so mu reprodukcije njegovih slik namreč navrgle dobrih pet milijonov evrov.

Prijatelji in junaki (Friends and heroes). Tako je igralec naslovil svojo zbirko slik, na katerih je na platnu upodobil ljudi, ki so vplivali nanj ter imajo v njegovem srcu prav posebno mesto.

Hollywoodski težkokategornik je ganjen, da ljudi zanima tudi njegova umetnost, ki ni povezana s filmom. FOTO: Yara Nardi/Reuters

V prvem delu serije, s katero se je lansko poletje svetu prvič predstavil kot slikar, je z barvami upodobil kitarista rock skupine The Rolling Stones Keitha Richardsa, stanovska kolega Ala Pacina in Elizabeth Taylor ter pevca Boba Dylana. Zdaj je naslikal še pokojna igralca Heatha Ledgerja in Riverja Phoenixa, ikono reggae glasbe Boba Marleyja in pisca Hunterja S. Thompsona, ki je utemeljil gonzo novinarstvo. Ti ljudje so v Deppovih očeh legende, ki so za sabo pustili neizbrisne sledi ter se jim je priklonil s slikami, ki so jih minuli teden razstavili v londonski galeriji Castle Fine Art Gallery.

Tu so prodajali tudi printe igralčevih umetnin, ki so pošli kot vroče žemljice, čeprav nikakor niso bili poceni. Umetnine izrazitih, močnih barv so namreč prodajali za pet tisočakov, vseeno pa so jih razprodali v štirih dneh. Ekspresno hitro, čeprav počasneje, kot so pošli printi Deppove razstave julija lani, ko so jih razgrabili v nekaj urah.

V približno osmih mesecih, odkar je Johnny svetu pokazal svoj slikarski dar, je najbolje plačani igralec s prodajo reprodukcij zaslužil devet milijonov evrov – na 150 milijonov podlage. »Dolga leta sem se omejeval na svojo dnevno službo, na film, čeprav sem potreboval tudi ventil, ki mi ga ponuja kos papirja, naj je to skozi pisanje, risanje, skiciranje ali slikanje na platno. Poigravati se z nečim, za kar ne veš povsem, kako se tega lotiti in kaj bo nastalo, je nadvse izpolnjujoče.

5 tisočakov stane reprodukcija igralčeve slike.

Da pa to vidijo tudi drugi in to lepo sprejmejo, resnično gane,« je dejal igralec in obrazložil, čemu si je za temo svojega slikarskega izraza izbral resnične ljudi. »Skozi umetnost izražam svoja čustva, tudi čustva, ki jih v meni vzbudijo ljudje, ki mi največ pomenijo, naj je to družina in prijatelji ali ljudje, ki jih globoko občudujem. Obdal sem se s temi svojimi slikami, a jih zadrževal le zase. Do zdaj.«

Kot slikar se je prvič predstavil lani. FOTO: osebni arhiv