Sleči se je morala, čeprav ni bilo po scenariju

Pri golih in erotičnih prizorih naj bi ji bilo večkrat najmanj neprijetno.

osebni arhiv Najmanj uvidevna do igralk naj bi bila ustvarjalka serije Sarah Treem. FOTO: Osebni Arhiv

Delovno ozračje naj bi bilo strupeno.

4

leta je posvetila seriji Prevara.

Vloga v seriji Prevara (The Affair) ji je prinesla zlati globus za najboljšo igralko. Pa vendar je kljub uspehu in priljubljenosti serijepred dvema letoma nenadoma zapustila ekipo. Po koncu četrte sezone, čeprav je bila pred njo še peta, sklepna sezona."Sama sem želela oditi, a čemu, o tem ne smem govoriti. Je pa za vsem večja zgodba," je tedaj dejala angleška igralka, ki se je menda – tako se je govorilo – poslovila zaradi neenakosti v plačah igralcev in igralk. To je bila poluradna razlaga, čeprav se je konec lanskega leta začelo vse glasneje govoriti o neprijetnem delovnem ozračju ter pretiranih in prepogostih zahtevah, da se pred kamero razgali. Tudi tedaj, ko bi za potrebe zgodbe oblačila lahko obdržala na sebi. Govorice so bile celo tako glasne, da je televizijska mreža CBS, pod okriljem katere je serija nastajala, sprožila notranjo preiskavo. Zdaj se je jezik razvezal še Wilsonovi, češ da je svojo priljubljeno vlogo opustila, ker se je vse prevečkrat znašla v položaju, ko se ni več počutila varno.Neenakost med igralskimi honorarji. To bi lahko bil povod za spor, saj je to že nekaj let pereča tema v igralskih krogih. A očitno se je za ugasnjenimi kamerami Prevare, v kateri se Ruthin lik zaplete v strastno zunajzakonsko romanco s prav tako poročenim moškim, ki mu je glas in stas posodil, dogajalo še precej več. Tančica se je začela razkrivati lani. Zvezdnica naj bi se vse bolj nelagodno počutila zaradi velikanskega števila seksualnih prizorov in ker naj bi se morala slačiti tudi, ko za to po scenariju ni bilo nikakršne potrebe. Zlasti ustvarjalka serijenaj bi najbolj pritiskala na igralko."To je bila težava že od začetka, Sarah je bila gluha in slepa za nelagodje, v kakršno je spravljala igralce. Ničkolikokrat sem bil priča temu, kako je igralce pregovarjala, naj se slečejo, tudi če jim je bilo neprijetno in tudi če jim tega ne bi bilo treba. Vzdušje je bilo precej strupeno," je dejal vir, ki verjetno ni govoril v prazno, saj se je tudi Wilsonova že 2017., eno leto pred odhodom, torej, pritožila zaradi sovražno naravnanega delovnega okolja."Takšne prijave jemljemo resno. Ob vsakršni prijavi neprimernega vedenja to preiščemo.Tudi v tem primeru smo nemudoma začeli akcijo," so sporočili s televizijske mreže CBS, na obtožbe pa se je odzvala tudi Sarah, globoko užaljena zaradi namigov. "Nisem manipulativna oseba in že od nekdaj sem feministka. Storila sem vse, česar sem se lahko domislila, da bi se Ruth pri snemanju erotičnih prizorov počutila udobno. Že samo serijo sem ustvarila zato, da bi osvetlila, kako drugačna je ženska izkušnja življenja od moške. Zato je misel, da bi ustvarjala nevarno delovno okolje ali celo nadlegovala ženske, popolnoma absurdna in odmaknjena od resničnosti. Ves čas, ko je bila Ruth del serije, sem jo poskušala zaščititi ter snemati seksualne prizore varno in nadvse spoštljivo."Kar pa očitno ni bilo res, saj se je Wilsonovi naposled razvezal jezik, četudi se ni spustila v nikakršne podrobnosti. "Prej nisem spregovorila, saj nisem vedela, kako. Okoli mojega odhoda je bilo precej hrupa, kaosa in jeze. Je pa na meni, da se odločim, kako govoriti o svojem življenju in izkušnjah," je začela in nadaljevala, da je pomembno to, da ni ostala tiho in da se je postavila zase. "Bil je trenutek, ko stvari niso bile več v redu. In sem se s tem spopadla. Uspelo mi je, da se zaščitim. To je bilo še pred gibanjem #MeToo (proti spolnemu nadlegovanju) in pred afero Harvey Weinstein. A moji instinkti so bili močni, jasno sem se zavedala tega, kaj je prav in kaj ne, kaj se dogaja in zakaj se nisem več počutila varne."