Slavno pevko zapustile vse ljubezni, premagala je raka, nečesa pa ne more preboleti: »Sprašujem se, kakšen bi bil občutek ...«

Res je zgradila uspešno kariero, a Kylie Minogue ni imela sreče v ljubezni. Bila je v razmerjih z Lennyjem Kravitzem, Olivierijem Martinezom, Paulom Solomonsom in legendarnim pevcem skupine INXS Michaelom Hutchenceom, vendar nobena od teh zvez ni pripeljala do zakona ali otrok, ki si jih je zelo želela.

O svoji zvezi z Michaelom, ki je bila ena najodmevnejših v njenem življenju, je spregovorila v dokumentarnem filmu Mystify: Michael Hutchence iz leta 2019.

Ko sta začela razmerje, je imela ona 21 in on 29 let. Kot je priznala, jo je ta odnos močno zaznamoval.

Michaela je celo navdihnila za enega največjih hitov skupine INXS, Suicide Blonde. Pesem temelji na njenem uporniškem plavolasem liku Lole Lovell, ki ga je leta 1989, le malo, preden je spoznala Michaela, upodobila v filmu The Deliquents.

Njen frizer je barvo lasulje, ki jo je nosila v filmu, poimenoval suicide blonde (samomorilska blondinka), Michael je dobil idejo za naslov pesmi.

Kot par sta se s Kylie prvič javno pojavila prav na premieri tega filma.

Pevka se je med drugim spomnila njunega razhoda, trenutka, ko jo je zapustil in težkega obdobja, ki je sledilo:

»Zlomil mi je srce. Bila sem zmedena in uničena. Ni mi dal nobenega razloga za razhod. Pogovarjala sva se o vsem ... Soba je bila temna, rolete spuščene, on pa je sedel na tleh in jokal.

Ne vem, ali je bilo to zaradi drog ali zaradi stresa zaradi dela,« je razkrila.

Šest let po njunem razhodu je Michael storil samomor.

Boj z rakom in neizpolnjena želja po materinstvu

Pomemben del njenega življenja je bila borba z rakom dojke, ki so ji ga diagnosticirali leta 2005. O tem je z namenom, da bi ženske spodbudila k samopregledovanju dojk in preventivnim pregledom, večkrat odkrito spregovorila v javnosti.

Kljub svoji uspešni karieri in vsem premaganim izzivom pa Kylie ni mogla ubežati novinarskim vprašanjem o materinstvu:

»Seveda se sprašujem, kakšen bi bil občutek pogledati v oči svojega otroka, a usoda je usoda. Lagala bi, če bi rekla, da nisem žalostna, a ne smem se preveč obremenjevati s tem.

Kaj lahko storim? Velika verjetnost je, da bom nekoč spoznala nekoga, ki že ima otroke. Lahko si predstavljam, da bi bila mačeha,« je priznala.

Kako ohranja mladosten videz?

Zdravstvenim težavam navkljub ima Kylie pri 56. letih še vedno vitko in čvrsto postavo, kar pripisuje predvsem prehrani, saj kot pravi, ni ljubiteljica treningov, občasno obiskuje le pilates.

Sledi pravilom paleo diete, ki temelji na uživanju sadja, zelenjave in beljakovin v velikih količinah. Dovoljeni so meso, ribe in jajca, medtem ko so sladkor in mlečni izdelki prepovedani.

Poleg prehrane Kylie verjame, da je za njen mladosten videz najbolj zaslužna genetika. Redno uporablja dermatološko priporočene kreme za obraz in pogosto obiskuje neinvazivne lepotne tretmaje, piše StilKurir.rs.