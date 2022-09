Slavni Wahlberg sproščeno po Piranu (VIDEO)

Film Our Man from Jersey je krivec, da se je Hollywood ustavil v Sloveniji. Na piranski punti namreč snemajo akcijske prizore za visokoproračunski film, v katerem med drugim igrata slavna Mark Wahlberg in Halle Berry. Prizorišče snemanja je strogo varovano in radovedneži ne morejo videti kaj dosti, so pa prišli na svoj račun, ko se je Wahlberg sprehodil po Piranu.

Eden izmed prisotnih je video objavil na tiktoku. Videti je, da se Wahlberg na slovenski obali počuti sproščeno, menda je bil doslej tudi precej razpoložen za fotografiranje z oboževalci.

Po nekaterih informacijah je snemanje omenjenega filma največji tuji projekt pri nas, od katerega si domačini tudi precej obetajo, saj naj bi produkcijska ekipa, ki šteje okoli 1.200 ljudi, v Sloveniji po neuradnih podatkih pustila približno 10 milijonov evrov.

Snemanje se je začelo 19. septembra in od takrat velja poseben prometni režim, Pirančani pa občasno ne bodo mogli do svojih domov.

In še nekaj prizorov s snemanja: