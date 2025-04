Slavni scenarist naj bi osebni asistentki kazal genitalije

Scenarist Paul Schrader, ki je poskrbel za dve od največjih klasik Martina Scorseseja, v katerih igra legenda Robert De Niro – Pobesneli bik in Taksist –, se je znašel pod obtožbami spolnega nasilja. Nekdanja asistentka ga namreč toži zaradi spolnega nadlegovanja in spolnega napada. Schrader naj bi 26-letnico, katere imena niso razkrili, zgrabil in poljubil, ko sta bila lani na filmskem festivalu v Cannesu. V tožbi, ki je bila prejšnji teden vložena v New Yorku, je zapisano, da naj bi se ženska izmuznila iz njegovega prijema. A to menda ni bilo vse, saj da jo je tri dni pozneje poklical v svojo hotelsko sobo in ji kazal genitalije.

Lani se je v Cannesu mudil z Umo Thurman in Richardom Gerom, s katerima je promoviral film Oh, Kanada. FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Zaradi brutalnega napada obtoženca Schraderja, razkazovanja genitalij in drugih številnih dejanj spolnega nadlegovanja je trpela, med drugim zaradi nočnih mor, hude tesnobe in travme, ter se skoraj popolnoma umaknila iz svojega prejšnjega življenja,« piše v tožbi. Oseminsedemdesetletni Schrader je septembra lani nato odpustil svojo asistentko.

Dva dni pozneje ji je, zavedajoč se svojega nezakonitega in plenilskega vedenja, v elektronskem sporočilu napisal: »Če sem zate postal Harvey Weinstein, potem seveda nimaš druge izbire, kot da me pustiš za seboj,« še piše v tožbi. Weinstein je hollywoodski mogotec, čigar dolgotrajno spolno plenilstvo je sprožilo gibanje #MeToo, kar je privedlo do obtožb, ki so v pritožbenem postopku. Trenutno prestaja 16-letno zaporno kazen v Kaliforniji.

Asistentka trdi, da je Schrader sprva privolil v poravnavo, vendar je pozneje odstopil od nje.

Asistentka še trdi, da je Schrader sprva privolil v poravnavo, vendar si je premislil. Njegov odvetnik Philip Kessler je v ponedeljek povedal, da bodo tožbo izpodbijali, in še, da je njegov varovanec razmišljal o tem, da bi poravnal zahtevano odškodnino, vendar je sklenil, da to ni v njegovem interesu. Kessler je namreč dodal, da so obtožbe o nadlegovanju netočne, zelo zavajajoče in neresnične.

78 let ima scenarist, ki vse obtožbe zavrača.

»Poljubil jo je dvakrat v skoraj treh letih in pol in šele ob drugem poljubu je izrazila nezadovoljstvo,« je izjavil odvetnik. Odtlej je ni več poskušal poljubiti, trdi. »Scenarist zagotavlja, da ni poskušal imeti spolnih odnosov z njo in da ji nikoli ni razkazal svojih genitalij,« je še navedel odvetnik. Schrader je bil lani v Cannesu, kjer je promoviral svoj film Oh, Kanada, v katerem igrajo Richard Gere, Uma Thurman in Jacob Elordi.