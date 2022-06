Slavni pevec strt od bolečine: zaročenka mu je umrla na poročno jutro

Pevec in član glasbene zasedbe Stereo Kicks ter zvezdnik britanskega X Factorja Tom Mann je na instagramu sporočil tragično vest, da mu je na poročno jutro umrla zaročenka Danielle Hampson, s katero sta lani dobila sina Bowieja. Danielle je imela komaj 34 let, vzrok smrti pa za zdaj ostaja skrivnost, saj ni imela zdravstvenih težav. Dan prej je imela dekliščino.

»Ne morem verjeti, da pišem te besede, toda moja draga Dani – moja najboljša prijateljica, moje vse in še več, ljubezen mojega življenja – je umrla v zgodnjih jutranjih urah to soboto, 18. junija,« je na instagramu zapisal Tom. »Najsrečnejši dan najinega življenja se je končal z nepopravljivim zlomom srca. Počutim se, kot da sem izjokal ocean. Nikoli nisva prišla do oltarja, izgovorila zaobljub ali zaplesala najinega prvega plesa, vendar vem, da veš, da si bila moj ves svet in najboljše, kar se mi je kadar koli zgodilo. Nosil bom ta prstan, v znak moje brezpogojne ljubezni do tebe. Popolnoma sem strt in iskreno ne vem, kam naj grem od tod, vendar vem, da moram uporabiti vso moč, ki jo lahko zberem, za najinega fantka. Obljubim, da bom naredil vse, da bom Bowieja vzgojil tako, kot sva si vedno želela. Obljubim ti, da bo vedel, kako neverjetna je bila njegova mama. Obljubim, da boš ponosna. Si najlepša oseba, tako navznoter kot na zunaj. Najbolj neverjetna duša. Izgubili smo tako posebno osebo. Mir bom poskušal najti v vaših sporočilih in komentarjih, a trenutno žalujem in bom še zelo, zelo dolgo. Moja draga Dani, najsvetlejša oseba v vsakem prostoru, moj svet je brez tebe čista tema. Pogrešal te bom za vedno.«

Par naj bi bil skupaj od leta 2015, svojo zaroko sta naznanila decembra 2019. Njuna zadnja skupna objava na družbenih omrežjih je nastala tri tedne pred njeno smrtjo, ko Danielle s prijatelji delila fotografije s počitnic na Sardiniji.