Slavni pevec skrival težko bolezen: javnost ni imela pojma, kaj se dogaja

Popularni pevec David Bowie, ki je umrl pred štirimi leti, je kar nekaj časa pred javnostjo skrival svojo bolezen. Diagnozo je razkril samo svojim najbližjim članom družine in prijateljem, poroča The Sun.



»Nekega dne me je potegnil na stran in razkril, da ne ve, kako dolgo bo še lahko nastopal, saj je njegova bolezen zelo napredovala. Razkril je, da ima raka na jetrih,« je povedal scenski direktor Ivo van Hove, s katerim je bil Bowie v zelo dobrih odnosih.



Producent Tony Visconti, ki je s pevcem sodeloval pri njegovem zadnjem albumu, je razkril, da je zaradi kemoterapije izgubil lase in obrvi. Sredi leta 2015 je David mislil, da je bolezen premagana in da je rak izzvenel, ampak konec leta je dobil zelo slabe novice in zdravniki so mu povedali, da mu je ostalo malo časa. Javnost ni imela pojma o njegovem zdravstvenem stanju. Po 18 mesecih boja z rakom ga je ta premagal in leta 2016 je umrl.



David Bowie je bil eden najvplivnejših angleških umetnikov sodobnega časa. Njegov glasbeni, filmski in likovni razvoj je izrazito zaznamoval njegovo okolico, in to pet desetletij. V svoji karieri je prodal več kot 140 milijonov izvodov albumov, izdal 26 albumov, revija Rolling Stone pa ga je uvrstila med sto največjih umetnikov vseh časov.