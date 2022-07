Ganljivo pismo slavnega pevca, o katerem govori ves svet: To je bila lekcija o tem, kako ravnati z ljudmi, ki žalujejo

Slavni glasbenik Nick Cave je pred nekaj leti doživel najhujšo tragedijo – umrl je njegov petnajstletni sin Arthur Cave. In ni si še opomogel od izgube enega sina, ko je v začetku letošnjega leta doživel drugi šok – življenje je izgubil tudi najstarejši sin Jethro Lazenby (30). Zdaj je o bolečih spominih spregovoril v odprtem pismu, ki ga je, verjeli ali ne, spodbudil resničnostni šov Otok ljubezni (Love Island).

V britanskem resničnostnem šovu, ki ga njegova žena Susie Bick spremlja vsak dan, tekmuje Luca Bish, nekoč najboljši prijatelj njegovega pokojnega sina Arthurja, ki je med izletom padel s pečine.

Takole je zapisal:

»Trenutno je glavna razlika med nama s Susie ta, da ona gleda Otok ljubezni, jaz pa ne. Susie gleda, ker poznava enega od tekmovalcev, Luco. Luca je bil sošolec najinih dvojčkov, Arthurja in Earla. Tako sva postala prijatelja z Lucovimi starši, Mario in Michaelom. Maria je trgovka s starinami, Michael je ribič. Tudi Luca je ribič. V prvih dneh po Arthurjevi smrti, sredi tistega strašnega, kaotičnega tedna, se je Maria pojavila na naših vratih s serijo lazanj in poskrbela za nas. Komaj kaj je rekla. Skuhala nam je čaj. Kuhala nam je. Bila je tam. Bila je edina stalnica v tem času groze in zmede, ko je toliko ljudi prišlo in odšlo. Nikoli ne bomo pozabili njene dobrote. Tudi v tistem prvem tednu, ko se je svet nenadoma zdel neverjetno krut, nas je Maria spomnila, da je na svetu dobro. To nam je bila tudi lekcija o tem, kako ravnati z ljudmi, ki žalujejo – ni ti treba reči ničesar, samo naredi nekaj, skuhaj jim čaj, večerjo. Še danes Michael v našo hišo prinese svežo ribo in odide, ne da bi izgovoril besedo. Pretvarja se, da nam to zaračuna, a mi vemo, da ne. Ti ljudje, Lucovi starši, so tako dobri, kot so ljudje lahko, in imajo radi svojega sina. Susie zato gleda Otok ljubezni in navija zanj. Upam, da bo Luca zmagal, in to kmalu, ker bom potem lahko dobil nazaj ta j*beni TV.«

Kratki, a burni življenji Arthurja in Jethra

Arthur je umrl 14. julija 2015, smrt je bila posledica padca z 18-metrske pečine. Umrl je v reševalnem vozilu, preden je to prispelo v bolnišnico. Jethro je umrl le nekaj dni po prihodu iz zapora, kjer je prestajal kazen zaradi napada na svojo mamo. Iz zapora so ga izpustili proti plačilu varščine, pogoj je bil tudi zdravljenje na kliniki za odvajanje od drog.

Jethro je bil prvi, nezakonski sin Nicka Cava, rodil se je deset dni pred njegovim polbratom Lukom, ki ga je pevec dobil v zakonu z brazilsko novinarko Viviane Carneiro. Cave se je kasneje poročil z modno oblikovalko Susie Bick, s katero sta dobila dvojčka Earla in Arthurja. Arthurja so našli mrtvega blizu Brightona, preiskava pa je pokazala, da je najstnik pred usodnim padcem vzel LSD.

Po poročanju medijev naj bi Jethro zbolel za shizofrenijo, težave je imel tudi z zlorabo drog. Pred štirimi leti je bil v zaporu zaradi napada na svoje takratno dekle, ki jo je pretepel in ji grozil z ubojem.