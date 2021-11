Slavni pevec na en mah pojedel dva litra sladoleda

V petek bo zadonel težko pričakovani peti studijski album Eda Sheerana, ob izdaji pa je imel britanski glasbenik v načrtu že kup spremljevalnih dogodkov v živo, od intervjujev do nastopov. A je moral sedaj vsaj te dogodke črtati s programa. »Na žalost sem se okužil s koronavirusom in sem se zato samoizoliral,« je sporočil na globoko razočaranje oboževalcev in dodal, da bo vsaj del spremljevalnih poslastic, kolikor bo pač lahko, izvajal iz svojega doma. Nastop prek videoklica je ponudil tudi ustvarjalcem zabavne večerne oddaje Saturday Night Live, ki naj bi ga gostila v soboto, zdaj pa se njeni producenti na vse pretege mučijo najti njegovo zamenjavo, pevca podobnega kalibra, žanra in ciljne publike. »Ed jim je sicer ponudil, da se v živo vključi prek videa, a tega pri oddaji ne počnejo. V studiu si želijo zabavljača osebno.«

V ZDA prevelike porcije

Predlani se je poročil s svojo gimnazijsko ljubeznijo Cherry. FOTO: Osebni Arhiv

Hotel očarati Taylor Swift

Glasbenikov prihajajoči album z naslovom Equals naj bi bil še posebej osebnoizpoveden, tudi ker se mu je v minulih nekaj letih življenje korenito spremenilo. Predlani se je poročil z ljubeznijo svojega življenja, še gimnazijsko simpatijo, lani ju je osrečila prvorojenka, v tem obdobju pa se je Edu uspelo znebiti tudi nekaj odvečnih kilogramov, zaradi katerih so rdečelasega pevca po spletu že zbadali kot debelinka. »Vsaj polovica teh, ki so me zmerjali, je verjetno tudi samih debelih,« je dejal zvezdnik, a se je zavedal, da si na krožnik nalaga preveč, ne nazadnje se ga vzdevek Teddy dve večerji ni prijel zaman. To je postalo še zlasti težavno, ko ga je kariera ponesla na drugo stran luže, v deželo hamburgerjev, gaziranih pijač, hitre prehrane na splošno in tekmovanj v prenažiranju. »Težava v Ameriki je, da so njihove porcije gromozanske, sam pa nikoli nisem metal hrane stran. Vedno sem pojedel vse do zadnjega, zato sem se v ZDA spremenil v bajsa,« je priznal in dodal, da sedaj, odkar ima bolj zdrav in zmeren odnos do hrane, v ZDA vselej zahteva polovično porcijo. Ta je več kot dovolj velika za odraslega moškega. A to je danes, česar pa ne more trditi zase pred osmimi leti. Tedaj je ravno zajahal val mednarodne slave, se začel družiti z drugimi veljaki glasbene scene, na katere je, vsaj spočetka, poskušal narediti vtis. Tudi na danes dobro prijateljico, zaradi katere se je celo priključil tekmovanju v prenažiranju s sladoledom. In zmagal, čeprav je ta uspeh nato proslavil z bruhanjem v loku.

Bilo je 2013., star je bil 22 let in na turneji z zvezdo country glasbe Taylor Swift. »Z družino me je povabila, da lahko stanujemo pri njej, na Rhode Islandu, kjer me je odpeljala v neko odlično sladoledarnico. Ko sva prišla, se je tam ravno odvijalo tekmovanje Big Kahuna Challenge, izziv, kdo lahko zmaže goro sladoleda. Na Taylor sem poskušal narediti vtis in sem samemu sebi prigovarjal, da to vsekakor zmorem.« Čeprav o tem ni bil več tako sveto prepričan, ko so predenj postavili velikansko skledo z dvema litroma čokoladnega sladoleda, z razlago, da si mora izbrati tudi posip. »Bil sem bedak, da sem izbral gumi medvedke, ki se ti v želodcu usedejo kot beton.« Ni se še prikopal do polovice sklede, ko se je začel znojiti, zdelo se mu je, da samega sebe ubija, »v tistem pa me je obkrožilo še 20, morda 30 deklet, ki so začele skandirati, da imam to. Zato sem jedel še naprej, po treh četrtinah sem se začel tresti, postajalo mi je vse bolj slabo. A dekleta, Taylor, moj brat – vsi so me gledali. Taylor se je še celo začela dreti pesem Eye of the Tiger!«

Pevčev brat še danes trdi, da je bila zmaga v sladolednem izzivu njegov največji dosežek. A se prikupni zvezdnik tega ne spominja v teh barvah. »Pojedel sem vse! Vsi so mi vzklikali, sam pa sem se opravičil, da moram na stranišče. V loku sem bruhal, ne le skozi usta, sladoled mi je brizgal celo iz nosnic! Zunaj me je čakala gruča ljudi, sam pa sem le gledal to čokoladno svinjarijo na tleh stranišča in si mislil, da moram to nekako počistiti.«