Presenečenje: slavni par pričakuje četrtega otroka

Njune prve tri otroke mediji pogosto označujejo kot najlepše malčke na svetu slavnih.
Fotografija: FOTO:  Carlos Barria/Reuters
FOTO:  Carlos Barria/Reuters

M. Fl.
28.08.2025 ob 09:00
M. Fl.
28.08.2025 ob 09:00

Nekdanja velika teniška zvezdnica 44-letna Anna Kurnikova in 52-letni pevec Enrique Iglesias pričakujeta četrtega otroka, tuji mediji povzemajo špansko revijo Hola.

Zanesljiv vir blizu družine je razkril, da je Anna trenutno v sredini nosečnosti, in par je nad dejstvom, da se bo družina povečala, navdušen.

Spol otroka še ni znan, verjetno ga javnost ne bo izvedela tako kmalu, kajti Anna in Enrique sta znana po tem, da skrbno ohranjata svojo zasebnost.

Ljubezen, ki traja že 24 let

Nazadnje je bila Anna v javnosti opažena julija v Miamiju. Takrat so se pojavila tudi ugibanja o njeni nosečnosti, saj je nosila pajkice in široko belo majico, s katero naj bi zakrivala trebušček.

Odkar se je umaknila iz profesionalnega tenisa, se v javnosti pojavlja zelo redko, prav tako njen partner Enrique, ki se posveča predvsem glasbi.

Njuna ljubezen cveti že 24 let. Spoznala sta se na snemanju videospota za Iglesiasovo pesem Escape, kjer je Anna igrala njegovo dekle. Kmalu nato sta začela zvezo, ki jo vse od takrat ohranjata večinoma stran od oči javnosti.

Čeprav se večkrat pojavljajo govorice o tem, da sta uradno poročena, sama tega nikoli nista potrdila, pravita pa, da sta jima pomembnejši zasebnost in družina kot formalnosti.

Skupaj imata že tri otroke: sedemletna dvojčka Lucy in Nicolasa ter petletno hčerko Mary.

Fotografije svojih otrok, ki jih mediji pogosto opisujejo kot najlepše otroke v svetu slavnih, občasno delita na družbenih omrežjih.

Ponosna babica: »Uživam, ko jih gledam.«

Enriquejeva mama, Isabel Preysler, znana osebnost v Španiji, je lani v intervjuju povedala, da veliko časa preživi z vnuki:

»Sedaj počivam. Doma sem, z otroki, peljem jih v šolo in uživam, ko jih gledam rasti ... Včasih se mi zdi, da v enem dnevu zrastejo!«

Zaskrbljenost ob starejših fotografijah

Oboževalci nekdanje tenisačice so bili nedavno zaskrbljeni zaradi fotografij Anne v invalidskem vozičku. A Enriquejeva mama jih je pomirila:

»Ni bilo nič resnega, le lažja poškodba stopala. Zgolj zvin, a veste, kako boleče zna to biti.«

Enrique Iglesias in Ana Kurnikova pokazala otroke, malčki so neverjetno luštni
Čeprav podrobnosti o družinski idili skrivata pred očmi javnosti, par svetu občasno omogoči vpogled v njun vsakdan.

