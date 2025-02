Slavni milijarder razkril: »Zaradi mene je morala na terapijo cela družina!«

69-letni Bill Gates se danes z veliko hvaležnostjo spominja svojih staršev in vsega, kar sta naredila zanj. A kot otrok ni bil vedno takšnega mnenja. V svojih najstniških letih so se namreč pogosto znašli v konfliktu, kar ga je pri dvanajstih letih pripeljalo na terapijo.

V svoji novi knjigi spominov z naslovom Source Code opisuje eno posebej burno večerjo, ki se je sprevrgla v velik prepir. Priznal je, da se ne spomni natančnega povoda zanj, vendar je priznal, da je njegovo »posebej zlobno obnašanje« razjezilo očeta, Billa Gatesa starejšega, do te mere, da mu je ta v obraz izlil kozarec vode.

Bil je »v vojni« s svojimi starši. FOTO: Chris Jackson Via Reuters

»Zahvaljujem se za tuš,« mu je v trenutku ogorčenja zabrusil mladi Gates. Nato je, kot je zapisal, počasi odložil vilice, vstal in se odpravil v svojo sobo.

Napetost med njim in starši se je tako močno stopnjevala, da so poiskali pomoč terapevta, ki je v tistem času večinoma delal z zakonskimi pari. »Na prvem obisku je bila prisotna vsa družina, a vsem je bilo jasno, da smo tam zaradi mene,« je razkril Gates.

Ko ga je terapevt vprašal, kako vidi svoj odnos s starši, je Gates brez ovinkarjenja odgovoril: »Sem v vojni s svojimi starši.«

Terapevt je verjel vanj

Terapijo so obiskovali približno dve leti in pol, vendar terapevt, kot se spominja Gates, nikoli ni govoril, kako naj razmišlja ali kaj dela prav ali narobe. Namesto tega mu je dejal: »Zmagal boš.«

Sčasoma je skozi terapijo spoznal nekaj ključnih stvari. Uvidel je, da ga starši kljub vsemu imajo radi in da ne bo večno živel pod njihovo streho. Postalo mu je jasno, da mu v resnici niso bili sovražniki, temveč zavezniki pri stvareh, ki so zares pomembne. Prav tako je spoznal, da sta starša ravnala pravilno.

Napetost med njim in starši se je tako močno stopnjevala, da so poiskali pomoč terapevta. FOTO: Anthony Behar/sipa Usa Via Reuters Connect

Leta kasneje je izvedel, da je terapevt njegovim staršem svetoval, naj nekoliko popustita pritisk.

Gates danes poudarja, da s časom vse bolj ceni svoje starše in način, kako sta ravnala z njim – tudi v obdobjih, ko ni bil najlažji otrok.

»V veliki meri sem vedel, da sem bil zahteven otrok in nisem želel prikrivati dejstva, da starša nista imela preproste naloge pri vzgoji,« je dejal.

»Če si pripravljen prebrati knjigo o nekom, pričakuješ, da ne bo le olepšano življenje, kjer nikoli nisem naredil nobene napake pri matematiki, vedno dobil same petice in se nikoli nisem znašel v težavah,« je nadaljeval. »Glavni razlog, da ljudje berejo takšne zgodbe, je ta, da bi razumeli, da so tudi ti ljudje – človeški.«