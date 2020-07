Slavni igralec sporočil srce parajočo novico

»S težkim srcem vas obveščam, da je moja prelepa ženaizgubila svojo dvoletno bitko z rakom na prsih. Pogumno se je borila, ljubezen in podporo so ji izražali mnogi,« je sporočil igralec(66), ki je bil s Kelly(57) poročen od leta 1991.Travolta, ki ga najbolj poznamo po vlogah v filmih Brilijantina, Glej, kdo se oglaša in Šund, je zapisal še, da si bo vzel nekaj časa in se posvetil predvsem svojima otrokoma.Travolta in Prestonova sta imela tri otroke, njun prvorojenecje na začetku leta 2009 tragično umrl med preživljanjem novoletnih praznikov na Bahamih, ko je z glavo udaril v rob kadi. Zakoncema se je po njegovi smrti rodil še sin, ki je star devet let. Njuna hči(20) pa že gre po stopinjah staršev in se ukvarja z igralstvom.Tragedija pa je zadela še eno slavno družino. Sina, edinke, so v nedeljo zjutraj našli mrtvega.(27), nje najstarejši sin, je domnevno storil samomor. »Povsem je strta, neutolažljiva in skrušena, a skuša ostati močna za svoji 11-letni dvojčici in starejšo hčer. Oboževala je sina. Bil je ljubezen njenega življenja,« je povedal menedžer Lise Marie, ki je v preteklosti večkrat govorila, kako je njen sin neverjetno podoben svojemu dedu, ki je umrl leta 1977.