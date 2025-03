Slavni igralec poplačal dolgove sosedov

Valižanski igralec Michael Sheen je poskrbel za odpis milijona funtov (1,2 milijona evrov) dolgov svojih sosedov. Še najbolje pri vsem skupaj pa je to, da je dolg lahko odplačal s »samo« 100.000 funti (120.000 evri) lastnega denarja.

Sheen, najbolj znan po vlogah v filmih Kraljica, Frost/Nixon, Mojstri seksa in Dobra znamenja, se je »ropa dolgov« prvič lotil pred dvema letoma, da bi pomagal 900 ljudem v rodnem Južnem Walesu in opozoril na nevarnosti dolžniške industrije, ki zahteva vrtoglavo visoke obrestne mere za kratkoročna posojila. Njegova prizadevanja so podrobneje predstavljena v dokumentarcu z naslovom Michael Sheen's One Million Pound Giveaway, ki so ga predvajali na britanski TV-postaji Channel 4. V njem pojasnjuje zapletene finančne strukture dolžniške industrije, ki mu je omogočila, da je odkupil dolg 10-kratne vrednosti lastnega vloženega denarja.

Sheen je poudaril, da ne pozna identitete ljudi, katerih dolgove je poplačal, ve le, v kateri regiji živijo.

»Dolgovi ljudi se združujejo v svežnje in nato podjetja, ki odkupujejo dolgove, kupijo te svežnje in jih nato po nižji ceni prodajo drugemu podjetju, ki odkupuje dolgove. In tako se dolgovi prodajajo za vedno manj denarja,« je pojasnil v televizijskem intervjuju za BBC. »In tako sem ustanovil podjetje in za 100.000 funtov odkupil milijon funtov dolga, ker je dolgovom tako močno padla vrednost.«

Sheen v kritiško cenjenem filmu Frost/Nixon. FOTO: Universal

Dodal je, da ne pozna identitete ljudi, katerih dolgove je poplačal; ve le to, da živijo v regiji okoli Port Talbota, njegovega rojstnega kraja in območja, katerega gospodarstvo je zdesetkano zaradi postopnega propada jeklarske industrije. »Ne bi moglo biti bolj resnično, koliko ljudi je v hudi krizi,« pravi v posnetku iz dokumentarca, ki ga prikazuje, kako sedi v kavarni v Port Talbotu in opisuje, kako so mu natakarice razlagale, da so prišli jeklarji, sedli za mizo ter v solzah objokovali izgubo sredstev za preživetje.

Pogled na še zadnji delujoči plavž jeklarne Tata Steel v Port Talbotu pred lanskim zaprtjem FOTO: Hollie Adams Reuters

Michael Sheen že dolgo poziva k strožji regulaciji kreditnega sistema v Združenem kraljestvu; leta 2017 je ustanovil lobistično skupino End High Cost Credit Alliance. V okviru širše kampanje za promocijo svojega dokumentarca pa pritiska na britansko vlado, naj sprejme zakon o poštenem bančništvu, ki bi ljudem z nizkimi dohodki zagotovil bolj pošteno najemanje kreditov, kar bi zmanjšalo njihovo odvisnost od podjetij za hitra posojila in oderuhov.