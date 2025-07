Slavni igralec ganljivo po ženini smrti: »Pripravljen sem umreti«

Sir Michael Palin, legendarni član skupine Monty Python, je v iskrenem intervjuju priznal, da je po smrti svoje žene Helen leta 2023 začel resno razmišljati o lastni minljivosti. »Pripravljen sem umreti,« je povedal 82-letni igralec in dodal, da je že uredil oporoko in se z odraslimi otroki pogovoril o tem, kaj naj storijo, ko ga ne bo več.

Ljubezen, ki se je začela pri šestnajstih

»S Helen sva se spoznala leta 1959, med počitnicami. Bil sem star komaj 16 let,« se spominja Michael. »Začelo se je kot počitniška romanca, končalo pa kot dolg in ljubeč zakon. Vedno sem čutil, da sva eno – tega se v resnici zavedaš šele, ko nekoga izgubiš.«

Po ženini smrti še vedno pogosto uporablja besedo »midva«: »Rečem, 'Na najinem vrtu …', 'Imava dva vnuka …', čeprav je ni več. Težko mi je reči 'jaz sem', ker je bila tako velik del mojega življenja.«

Dolga bolezen in dostojanstven konec

Michael je povedal, da je Helen v zadnjih letih močno trpela. Po operaciji kolena je imela več zdravstvenih težav, od srčnih bolezni do odpovedi ledvic. Zadnji udarec je bil pljučnica, zaradi katere je pristala v bolnišnici.

»Imela sva zelo slabo izkušnjo tam,« je iskreno dejal. Vse se je spremenilo, ko je bila premeščena v hospic Marie Curie, kjer je končno našla mir. »Tam je bila zadnje dni srečnejša kot v zadnjih šestih letih,« je povedal s hvaležnostjo.

Z družino odkrito o smrti

Zakoncema so se rodili trije otroci – William, Rachel in Thomas – s katerimi se Michael odkrito pogovarja o življenju in smrti. »Vprašajo me: 'Si napisal oporoko? Sem lahko v njej?'« pove z nasmeškom. »Vse sem uredil, otroci vedo, kje je, kaj naj storijo. To jih pomirja.«

Čeprav priznava, da so se pojavile spremembe v počutju – nekoliko negotov korak, utrujenost – se ne prepušča malodušju: »Delam, potujem, snemam … malo se slepim, da bo vse v redu, čeprav vem, da ne bo vedno tako. Star avto pač rjavi.«

Originalni Monty Python: Terry Jones, Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam in Michael Palin. FOTO: BBC Allstar

Z očetovske tišine v iskrenost

Michael verjame, da je ženina smrt njihovi družini pomagala, da zdaj o smrti govorijo bolj odprto – kar v njegovem otroštvu ni bilo običajno. Danes pa si želi predvsem eno: da bo še naprej lahko živel dan za dnem, s spoštovanjem do življenja … in z mirom glede svojega konca.