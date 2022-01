Slavni glasbenik prepričan o veliki zaroti: Cepljeni so hipnotizirani

Potem ko je blesteča glasbena kariera Erica Claptona počasi že tonila v pozabo, je 76-letnik brez youtube kanala Real Music Observer spet postal slaven. Odkar je tam spregovoril o tem, kako mu je cepljenje s cepivom Astrazenece spremenilo življenje, je postal glasnik boja proti cepljenju.

Clapton trdi, da ga je premamilo prikrito oglaševanje farmacevtske industrije, nato pa je spregledal, ljudem pa zdaj svetuje, naj »ne nasedejo prevari«. Prepričan je, da so vsi, ki so se cepili, pod učinkom »množične hipnoze«. Ob tem se sklicuje na mnenje belgijskega psihologa Mattiasa Desmeta, ki pravi, da je tovrstni množični nadzor najboljša oblika nadzora nad množico.

»Ko sem slišal za njegovo teorijo, sem spregledal. Teorija množične hipnoze. V trenutku, ko sem slišal za to, mi je bilo vse jasno, videl sem jo povsod,« je dejal.

»Moje kariere je tako in tako konec. V trenutku ko sem na glas spregovoril, sem bil že 18 mesecev nekako prisilno upokojen,« je dejal o tem, kako težki časi so to za glasbenike, in dodal, da se je pridružil britanskemu kolegu Vanu Morrisonu pri uporu proti ukrepom za glasbene umetnike.