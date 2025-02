Slavni chef zaprl restavracijo: obupna hrana in storitve

Znani britanski chef ostrega jezika Gordon Ramsay je svojo prvo restavracijo odprl pred približno 20 leti, danes jih ima po vsem svetu več kot trideset.

A zdi se, da nekaterim ne gre najbolje, saj ena od njih v Londonu ne obstaja več.

Restavracija Street Burger v središču britanske prestolnice, ki je bila del verige v lasti slavnega chefa, je sedaj zaprta. Čeprav še ni znano, kaj je glavni razlog zaprtja, so k temu najverjetneje pripomogle številne negativne ocene gostov.

Ljudje so se mesece pritoževali nad slabo hrano, slabo postrežbo in pretirano visokimi cenami. Ob zaprtju je restavracija na aplikaciji TripAdvisor imela oceno le 3,5. Od skupno 226 ocen, ki jih je prejela, jih je bilo 76 v kategoriji slabo ali grozno, piše GB News.

Gostje razočarani nad hrano in storitvijo

»Eden najslabših krajev, kjer sem bil. Nikoli se v restavraciji še nisem počutil tako neprijetno. Osebje je bilo od trenutka, ko sem vstopil, ravnodušno, celo jezno, ker me je moralo postreči. Bili so počasni, nezainteresirani in nesramni, ko sem jih prosil za kozarec vode.

Hrana je bila predraga. Izognite se temu kraju, če si želite prijeten večer,« je zapisal eden izmed gostov. Drugi je dodal, da je s svojo družino na hrano čakal več kot eno uro, natakar pa mu ni prinesel niti naročene pijače.

Čeprav se Ramsayjeva ekipa še ni uradno odzvala na zaprtje restavracije ali razloge za to, fotografije na družbenih omrežjih jasno kažejo, da je Street Burger v Londonu dokončno zaprl vrata.

Na oknih nekdanje restavracije so zdaj napisi, ki pričajo, da jo bo nadomestil nov Burger&Lobster bar. Prenova je v polnem teku, kar pomeni, da se odprtje hitro približuje.

Ni prvi propadli projekt

To ni prva restavracija, ki jo je moral slavni kuhar v svoji dolgi karieri zapreti. Leta 2018 je moral zapreti Maze v londonskem Mayfairu, ki naj bi imel več kot tri milijone evrov izgube.

Leto prej so slabe ocene privedle do zaprtja njegove haute cuisine restavracije v znamenitem londonskem hotelu Claridge's. Ramsay pogosto doživlja kritike zaradi visokih cen hrane v svojih restavracijah.

Lani je razburil potencialne goste s hamburgerjem, ki je stal 22 evrov, a to ga ni ustavilo pri širitvi svojega kulinaričnega imperija. Januarja je napovedal odprtje štirih novih restavracij v istem poslopju v Londonu, med njimi tudi luksuznega Lucky Cat, ki ponuja tradicionalne japonske specialitete.