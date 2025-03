Slavnemu očetu se je odpovedala zaradi prevare

Ko je pred desetimi leti objavil, da se zaradi 25 let mlajše ljubice ločuje od žene, so se mnogi nasmejali, saj gospoda Fižolčka niso dojemali kot osvajalca. Vendar je tisto, kar je na ekranih eno in tisto, kar se dogaja v resničnem življenju, drugo.

Rowan Atkinson se je tedaj ločil v samo 65 sekundah, hčerka Lily, igralka in plesalka, se mu je odrekla še hitreje.

Priljubljeni britanski komik je torej leta 2015 šokiral z dejstvom, da se ločuje od žene Sunetre Sastry, ki jo je v sredini osemdesetih spoznal na televiziji BBC, kjer je delala kot maskerka.

Mediji na Otoku so zelo hitro odkrili temne skrivnosti gospoda Fižolčka, izvedeli so namreč, da je Atkinson podlegel čarom 26 let mlajše igralke Louise Ford. In to medtem, ko je bil še poročen.

»Sunetra je bila globoko pretresena, ko je izvedela, da jo je nadomestila mlajša ženska. Tudi otroci niso bili na njegovi strani,« so tedaj pisali tabloidi.

Afere ni mogla odpustiti in je takoj vložila zahtevo za ločitev. Sodnik je opravil svoje delo v zgolj 65-ih sekundah. Skoraj rekordno.

Rowan in Sunetra sta v zakonu dobila dva otroka: Lily in Benjamina. Hčerka je dejanje očetu tako zamerila, da se je odločila za drastičen korak: spremenila je priimek in vzela materino dekliško ime, Sastry.

Danes 30-letna Lily je šla po očetovih stopinjah in je postala igralka, vendar se ukvarja tudi s plesom in glasbo. Deset let po ločitvi staršev se je odločila odpreti dušo.

»Stara sem 30 let in, ko pogledam nazaj, končno jasno vidim, kje sem bila in kaj vse se je zadnjih deset let dogajalo v meni,« je zapisala na družbenih omrežjih.

Čeprav tedaj, ko sta se njena starša ločila, ni bila ravno otrok, jo je ločitev, kot pravi, zelo prizadela in je pretresla njen svet. Ni se znala spopadati z novimi okoliščinami.

»Težko je, ko si ujet med dvema svetoma. Kot zapornik. Ne spadaš sem, ne spadaš tja. Družina je raztrgana, ti pa se šele moraš začeti živeti ...

Minila so leta, preden sem ugotovila, kdo sem in po kateri poti naj grem. Naredila sem nešteto napak, a bila sem izgubljena in sama.«

Izhod iz krize je hčerka Rowana Atkinsona našla v umetnosti in glasbi, ni pa znano, ali ji je uspelo izboljšati odnos z očetom.

Njen brat Ben se je odločil za povsem drugačno kariero in pridružil britanski vojski, povzema zena.rs.