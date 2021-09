Slavna žena objavila zadnjico soproga in splet gori (FOTO)

je navdušila oboževalke in oboževalce svojega soproga. Da nekdanja članica Spice Girls dobro ve, da ženske še kako norijo za njim, je dokazala s tem, ko je objavila fotografijo z bazena.Na njejs spuščenimi kopalkami pokaže del svoje zadnjice.»Hvala ti za to«, »Zrušila boš instagram«, »Ne bi mogla biti bolj srečna« ... To je le nekaj komentarjev pod fotografijo, ki so jih prispevali navdušeni sledilci.