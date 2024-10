Slavna zakonca sta pravzaprav v sorodu

Kevin Bacon in njegova stanovska kolegica Kyra Sedgwick sta srečno poročena že skoraj četrt stoletja, kar je med hollywoodskimi zvezdniki prava redkost. V javnosti ne pereta umazanega perila in na splošno se zdi njun zakon kot iz pravljice. Le da se je izkazalo, da sta pravzaprav v sorodu.

Igralca sta namreč privolila v sodelovanje v oddaji, kjer strokovnjaki znanim osebnostim ponudijo pogled v družinsko drevo, na podlagi analize DNK jim povedo, od kod so njihovi predniki in podobno. Voditelj oddaje je profesor Henry Louis Gates mlajši, ki na prestižni univerzi Harvard poučuje ameriško-afriško zgodovino, in ta je pod drobnogled vzel genski zapis Kevina in Kyre ter šokiral slavna zakonca, ko jima je razkril, da sta pravzaprav daljna sorodnika, natančneje bratranec in sestrična v devetem kolenu.

Ko si je nekoliko opomogel od šoka, se je Bacon pošalil, da je to nova stopnja priljubljene igre z naslovom Šest stopinj Kevina Bacona, v kateri njegovi oboževalci in ljubitelji filmov poskušajo ugotoviti, kateri vse so hollywoodski igralci, ki so sodelovali z Baconom. Igra je sicer zasnovana na konceptu, imenovanem šest stopenj ločenosti, ki pravi, da je kdorkoli na tem planetu od kogarkoli drugega oddaljen le za šest drugih ljudi, in da smo pravzaprav vsi povezani, bodisi sorodstveno bodisi preko prijateljskih, službenih in drugih vezi.

Ko sta zakonca privolila v sodelovanje v oddaji, je bila prav Kyra tista, ki je dejala, da jo skrbi, da ne bi strokovnjaki ugotovili, da sta pravzaprav v sorodu, ko je izvedela, da je temu tudi res tako, pa je sprva obnemela, nato pa prasnila v smeh. »Vidiš, vedela sem! Vedela sem,« je dejala nekoliko zmedena igralka, ki ima s Kevinom dva že odrasla otroka, 21-letni Sosie in 24-letnega Travisa.