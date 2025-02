Slavna televizijska voditeljica v solzah o pokojni mami: »Ni me splavila« (VIDEO)

Televizijska voditeljica Oprah Winfrey je odkrito spregovorila o travmatični izkušnji iz otroštva in napetem odnosu s svojo pokojno mamo Vernito Lee ter priznala, da je bilo težko najti pozitiven spomin nanjo.

71-letnica, ki je pred kratkim praznovala rojstni dan, namreč ni mogla zadrževati solz, ko je razpravljala o svojem napetem odnosu z mamo, ki je umrla leta 2018.

Oprah je bila v družbi ameriškega psihiatra Brucea Perryja. ko sta se spomnila, kako težko ji je bilo najti najti nekaj pozitivnega o svoji materi, ko je bila povabljena, da o njej spregovori v cerkvi.

»Prosili so me, naj pridem v cerkev in pohvalim svojo mamo, pa se nisem mogla spomniti nobene stvari,« je pojasnila, medtem ko so jo oblile solze.

Najboljši spomin, ki si ga je lahko spomnila je bil: »Ni me splavila. Naredila je najboljše, kar je znala,« je dodala.