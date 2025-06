Slavna pevka skoraj gola v kopeli s prašiči, neverjetne slike šokirale splet

Sabrina Carpenter je znova dvignila prah! V najnovejšem videospotu za svoj sveži singel Manchild se je 26-letna pevka in igralka znašla v kopeli skupaj z dvema prikupnima prašičkoma, s tem pa sprožila val komentarjev in špekulacij na družbenih omrežjih.

Videospot je premiero doživel v petek. Takoj po izidu so se oboževalci razpisali, da naj bi bila pesem namenjena njenemu bivšemu fantu, igralcu Barryju Keoghanu, s katerim se je razšla decembra 2024 — a Sabrina je hitro postavila stvari na svoje mesto.

Kopel, pujsi in vroča oprava

Na Instagramu je Sabrina objavila serijo fotografij iz zakulisja snemanja, ki so razvnele domišljijo njenih zvestih sledilcev. Ena najbolj všečkanih prikazuje pevko, kako v belem spodnjem perilu in z nasmehom na obrazu sedi v kopeli, v kateri se skupaj z njo kopata dva rožnata prašička. Z obema palcema, dvignjenima proti kameri, sporoča, da je na snemanju nadvse uživala.

Sabrina Carpenter v kopeli s prašički. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Na drugih posnetkih pozira v oranžnem topu in kratkih hlačkah, v eni roki pa drzno vihti pištolo. V še eni sceni nosi džins kratke hlače, bel puhast top in vrtoglavo visoke rožnate pete. Na četrtem prizoru pa navdušuje v prikupni rožnati kombinaciji z mini krilcem, puhastim bolerom in svileno pentljo.

Ob seriji drznih modnih izbir je zvezdnica šaljivo pripisala: »Manchild BTS (zakulisje). Spijte kozarček žganja vsakič, ko imam novo opravo.«

O čem pesem govori v resnici?

Ker je Sabrina svoj novi singel napovedala z besedami »Ta je zate!«, so mnogi avtomatično sklepali, da je pesem namenjena Barryju Keoghanu — sploh ker je bila izdana tik pred obletnico njunega skupnega videospota.

A pevka je v objavi razkrila, da pesem vendarle ni posvečena bivšemu, temveč je nastala veliko prej: »Pesem Manchild sem napisala nekega povsem običajnega torka skupaj z Amy [Allen] in Jackom [Antonoffom], kmalu po zaključku albuma Short n' Sweet. Izkazalo se je, da je bil to eden najboljših torkov v mojem življenju.«

Ker je bila pevka ob izidu omenjenega albuma še vedno v zvezi z Barryjem, je tako jasno, da pesem govori o nekom drugem — morda o še enem od njenih znanih bivših, kot sta Shawn Mendes ali Joshua Bassett.

Himna za (mlado) odraslost

V nadaljevanju je Sabrina pojasnila pomen skladbe: »Pisanje te pesmi je bilo izjemno zabavno. Zanjo lahko rečem, da bo vedno spremljala moj mentalni kolaž tistih zmedenih in hkrati čudovitih let odraščanja. Počutiš se, kot da si na neskončnem poletnem izletu — ravno zato sem jo želela izdati zdaj, da boste lahko z glavo skozi okno avtomobila na ves glas peli to poletje.«

Za konec se je hudomušno zahvalila: »Hvala vam, da me vedno poslušate — in hvala moškim, ker me vedno znova testirate!«