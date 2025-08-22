URESNIČI SE VSE, KAR NAPIŠE

Slavna pevka razkrila: »Imam nadnaravne sposobnosti«

Ob tem je dodala, da se izogiba »čudni energiji« in raje ustvarja lahkotno, zabavno vsebino.
Fotografija: British-Albanian singer Dua Lipa arrives at the Versace Fall/Winter 2023 Fashion Show held at the Pacific Design Center on March 9, 2023 in West Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto)NO USE FRANCE FOTO: Image Press Agency Image Press Agency Via Reuters C
British-Albanian singer Dua Lipa arrives at the Versace Fall/Winter 2023 Fashion Show held at the Pacific Design Center on March 9, 2023 in West Hollywood, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto)NO USE FRANCE FOTO: Image Press Agency Image Press Agency Via Reuters C

Pevka Dua Lipa je razkrila, da ima občutek, kot da jo spremljajo nadnaravne sposobnosti. Verjame namreč, da se vse, kar zapiše, tudi uresniči. Zato je, kot pravi, pri pisanju zelo previdna. »Trdno verjamem, da se vse, kar napišem, uresniči. Zato sem vedno zelo, zelo pazljiva pri tem, kaj spravim na papir,« je 29-letnica povedala za Harper’s Bazaar.

Ob tem je dodala, da se izogiba »čudni energiji« in raje ustvarja lahkotno, zabavno vsebino, skozi katero deli svoje izkušnje. »Ko nekaj postaviš v svet, ti več ne pripada. Ustvariš tisto, kar imaš rad, v kar verjameš in na kar si ponosen. Ko je zunaj, pa moraš samo dvigniti roke,« pravi pevka.

Čarovnica o nevarnih urokih

Medtem pa je britanska čarovnica Lindsay Squire, 41, iz Sheffielda razkrila, da obstaja en urok, ki ga nikoli ne bi izvedla – in sicer ljubezenski urok. »Napačno je, da bi nekoga prisilil, da te ljubi. To mora priti iz njega samega,« je prepričana.

Lindsay, ki se že 18 let ukvarja s čarovništvom in izvaja različne uroke – od zaščite do obilja –, priznava, da jo ljudje skoraj vsakodnevno prosijo, naj jim pomaga pri ljubezni. A ostaja neomajna: »Ali bi želeli, da vas nekdo uroči, da bi vas prisilil imeti čustva, ki jih sicer ne bi bilo? Jaz te meje ne prestopim.«

