Slavna pevka hčerki ne dovoli pametnega telefona

Dandanes bi težko našli mladostnika, starega deset let in več, ki nima mobilnega telefona ali profila na vsaj enem od družabnih omrežij. Je pa med njimi 11-letna Willow, hči glasbenice Pink. Ta je med nedavnim intervjujem dejala, da je starejša od njenih dveh otrok edina v razredu brez pametnega telefona, da pa je njej kot mami to povsem vseeno.

»Seveda sva se pogovarjali o tem. Večkrat. Vedno me poskuša prepričati, da telefon potrebuje, da mora biti na družabnih omrežjih, da to vsi uporabljajo,« je dejala 43-letnica, ki je hčerki povedala, da ji bo kupila telefon, ko ji bo dokazala, da so družabni mediji dejansko dobri zanjo. »Ko bo prinesla rezultate raziskave, objavljene v kakšni ugledi literaturi, ki bo dokazala, da je uporaba družabnih medijev resnično koristna, takrat jih bo lahko uporabljala tudi sama, prej ne. Tako da, srečno,« je neomajna glasbenica, ki za svojo hčer pravi, da je izredno inteligentna in razgledana, zato jo malce skrbi, da se bo morda le dokopala do kakšne raziskave, ki bi ustrezala maminim kriterijem.

Pink ima poleg Willow še sedemletnega sina Jamesona. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

»Poglejte, kaj se dogaja po svetu, kaj vse ljudje počno zaradi raznih izzivov na družabnih omrežjih. Da ne omenjam maltretiranja in vrstniškega nasilja. Zakaj bi svojega otroka izpostavila temu? Da jo bodo imeli sošolci za kul? Niti slučajno. Njeno mentalno zdravje je veliko pomembnejše od tega, da je kul,« je še dodala Pink.

Alicia Beth Hart, kot je njeno pravo ime, pa ni edina zvezdnica, ki otrokom ne dovoli uporabljati pametnih telefonov. Manekenki Chrissy Teigen in glasbeniku Johnu Legendu niti na pamet ne pade, da bi otrokoma, stara sta štiri in šest let, v roke položila telefon. »Seveda so borbe in oba bi rada gledala videoposnetke, igrala igre, da obstajajo družabna omrežja, za zdaj na srečo še ne vesta, a naj še tako moledujeta, jočeta in vpijeta, se to ne bo zgodilo. Ogromno je drugih načinov zabave, ki so koristni, ki spodbujajo ustvarjalnost, ko se otrok enkrat navadi na telefon, je konec,« je prepričana Teignova, z njo pa se strinja tudi tenisačica Serena Williams, ki je poročena s soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom.

14 let so bili stari Gatesovi otroci, ko so dobili telefon.

»Vem, da mnogi dajo otrokom mobilnike med daljšimi potovanji, da se nekoliko zamotijo, sama raje vidim, da se dolgočasi, razmišlja, uporablja domišljijo,« je neomajna Serena. Tudi otroci Billa Gatesa, enega najbolj poznanih programerjev in poslovnežev na svetu, so prve pametne telefone dobili šele ob dopolnjenem 14. letu starosti, Gatesa in njegove bivše žene Melinde pa prav tako kot Pink ni niti malo zanimalo, da so edini v razredu brez mobilnikov.