Slavna manekenka iskreno o boju proti hudi bolezni

Italijanska manekenka Bianca Balti (40) je na Instagramu delila ganljive fotografije in odprto spregovorila o svojih strahovih in izzivih, s katerimi se sooča med zdravljenjem raka jajčnikov.

Nedavno je povedala, da ima diagnozo raka jajčnikov v tretji fazi.

Kljub izzivom, s katerimi se sooča, znana Italijanka ohranja pozitiven odnos in aktivno bori, pri tem pa mnoge navdihuje s svojo iskrenostjo.

Bianca je na Instagramu delila ganljive fotografije in odprto spregovorila o svojih strahovih in izzivih, s katerimi se sooča med zdravljenjem. »Ko so mi diagnosticirali rak, sem nekako vedela, da bo vse to minilo, vendar sem se zelo bala, da se ne bom več mogla skrbeti za svojo družino,« - je zapisala manekenka, mati dveh hčera, 17-letne Matilde in 9-letne Mie.