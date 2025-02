Slavna igralka šokirala z izgubo teže! »Tisti, ki imajo težave z mojim videzom, lahko preprosto izginejo«

Selena Gomez je na podelitvi nagrad SAG Awards 2025 osupnila v oprijeti obleki znamke Celine, ki je poudarila njeno vitko postavo. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavila ugibanja, ali je igralka in pevka izgubila težo zaradi uporabe zdravila Ozempic ali kakšnega drugega sredstva za hujšanje.

A resnica je drugačna. Selena že vrsto let odkrito govori o tem, da na njeno telesno težo močno vplivata lupus in bolezen prebavil, znana kot SIBO (presežek bakterij v tankem črevesju).

Selena o svojih zdravstvenih težavah: »Ne maram primerjav, to sem jaz«

Igralka je že novembra 2024 javno spregovorila o svojem zdravstvenem stanju, potem ko je na spletu naletela na video, ki je analiziral njen videz. Komentirala je: »To me spravlja ob pamet. Imam SIBO v tankem črevesju. Ko se stanje poslabša, vpliva na moje telo.«

Dodala je še: »Ne zanima me, da ne izgledam kot suhica. To preprosto ni moje telo. Konec zgodbe. Ne vidim se kot žrtev. Sem samo človek.«

Selena se že več let spopada z lupusom, avtoimunsko boleznijo, ki lahko povzroči poškodbe organov. FOTO: Amy Sussman Getty Images Via Afp

Po podatkih Mayo Clinic gre pri SIBO (prerast bakterij v tankem črevesju) za stanje, pri katerem se upočasni prehod hrane in odpadnih snovi skozi prebavni trakt, kar ustvarja idealne razmere za razmnoževanje bakterij. Pogosto ga povzročijo operacije ali bolezni, simptomi pa vključujejo napihnjenost, bolečine v želodcu in podhranjenost.

»Nisem popolna, a ponosna na to, kar sem«

Selena se je že v preteklosti spopadala s sramotenjem zaradi telesne teže, vendar je zdaj v popolnoma drugačnem obdobju življenja. »Nisem popolna, a ponosna sem na to, kar sem ... Včasih pozabim, da je popolnoma v redu biti preprosto jaz,« je zapisala na spletu.

Leta 2023 je razkrila tudi, da ji zdravila za lupus povzročajo zadrževanje vode v telesu, kar vpliva na njeno težo. Takrat je svoje oboževalce pozvala, naj vadijo ljubezen do samih sebe in sprejemajo svoje telo, tudi kadar se ne počutijo najbolje.

Že v preteklosti se je spopadala s sramotenjem zaradi telesne teže. FOTO: Mike Blake Reuters

Selena je na podelitvi nagrad SAG Awards, kjer je njena serija Samo umori v stavbi osvojila dve nagradi, poudarila, da je zanjo najpomembnejše zdravje, ne pa zunanji videz: »Seveda imamo dneve, ko se ne počutimo najbolje, ampak raje poskrbim za svoje zdravje, kot da bi se obremenjevala s tem, kako izgledam,« je povedala.

Na kritike se odziva mirno, a odločno: »Tisti, ki imajo težave z mojim videzom, lahko preprosto izginejo. Ne verjamem v to, da bi kogarkoli sramotili zaradi telesa ali česarkoli drugega.« Ob tem je dodala: »Nisem in nikoli ne bom model. To preprosto nisem jaz.«

Selena Gomez in njen boj z lupusom

Selena se že več let spopada z lupusom, avtoimunsko boleznijo, ki lahko povzroči poškodbe organov. Zaradi tega je morala leta 2017 opraviti presaditev ledvice, ki ji jo je darovala prijateljica Francia Raisa.

Takrat je bila Selena stara le 24 let. Operacija ji je rešila življenje, a zdravljenje in vpliv zdravil nanjo ostajata del njenega vsakdana.