Slavna igralka razkrila, da se bori z resno boleznijo

Ameriška filmska igralkaje razkrila, da se zdravi zaradi borelioze. To je ob fotografiji iz otroštva delila s svojimi sledilci na instagramu in zapisala: »Je kdo zbolel za boreliozo? Jaz jo imam in se že zdravim. Pravijo, da sem jo morda imela že leta. Kakšen nasvet? A lahko vseeno spijem kozarec vina ali dva? Vem, da se moram izogibati soncu, prav tako jemljem posebna zelišča lyme-2. Vesela bom vsakega komentarja. Rada bi tudi povedala, da se počutim dobro in se že veselim, da se znebim te bolezni.«Bolezen, ki je tudi pri nas letos zelo pogosta, povzročajo klopi. Če ni pravilno zdravljena, lahko načne sklepe, srce in živčni sitem, povzroča tudi zatekanje. Pred časom se je zaradi borelioze zdravil tudi, prav tako pevka, ki je morala dolgo jemati močna zdravila, da si je opomogla.