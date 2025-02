Slavna igralka po izgubi 36 kg spregovorila: »Ko sem shujšala, sem občutila žalost ...«

Hollywoodska zvezdnica in komičarka Rebel Wilson je na plaži razkrila svojo izjemno preobrazbo, ko je v kratkem videu v belem, elegantnem bikiniju pokazala svojo novo postavo. Rebel, stara 44 let, je v letu 2020, ko se je podala na »leto zdravja«, izgubila neverjetnih 36 kg. Od takrat dalje s ponosom deli svoje dosežke na družbenih omrežjih, kar navdušuje njene oboževalce.

Na Instagramu je igralka objavila kratek posnetek, na katerem v belem kompletu pozira pred kamero. Posnetek se začne z njenim nasmehom, nato pa pokaže še čudovito sončno plažo.

Rebel se ni bala priznati, da so jo pred začetkom hujšanja obhajali dvomi. Lani je v intervjuju za revijo OK! Magazine pojasnila: »Nikoli si nisem mislila, da bom to zmogla. Ko sem se v letu 2020 osredotočila in uspela, sem občutila žalost – kot da sem zamudila priložnost, ker imam zdaj 40 let. Zakaj tega nisem naredila pred 10, 20 leti?«

Ta iskrenost je odmevala med njenimi sledilci, saj je Rebel odprto govorila o čustvenih izzivih, ki jih je prinesla preobrazba.

Začelo se je kot eksperiment

Poleg klasične prehranske discipline je zvezdnica priznala, da ji je pri izgubi teže pomagal tudi Ozempic – zdravilo, ki se sicer uporablja pri zdravljenju sladkorne bolezni, a ga mnogi uporabljajo tudi pri izgubi teže. Rebel, ki je postala prepoznavna kot »Fat Amy« v franšizi Pitch Perfect, je svoje doživetje in hollywoodsko pot opisala tudi v novi knjigi z naslovom Rebel Rising, ki je izšla aprila 2024.

V knjigi razkriva, da je leta 2020 izvedla eksperiment, imenovan »leto zdravja«, in s tem izgubila veliko teže, kar ji je prineslo več pozornosti kot katerikoli film. »Sprva naj bi šlo za 'moje leto zdravja', a ko sem začela razmišljati o svojem odnosu do hrane in čustvenem prehranjevanju, sem ugotovila, da gre za veliko več kot le številke,« je razložila.

Neznanci so prijaznejši

Poleg fizične preobrazbe se Rebel počuti tudi notranje močnejšo – opisala se je kot »sireno«. V intervjuju za avstralski The Daily Telegraph je poudarila: »Odraščala sem, ne da bi veliko skrbela za svoj videz, poudarek sem dajala na svojo osebnost. Po preobrazbi pa sem spoznala svoj notranji 'glas', ki me žene naprej.«

Nova postava ji je prinesla tudi nekaj nepričakovanega – pravi, da ji neznanci večkrat ponudijo pomoč, kot je prenašanje nakupovalnih vrečk ali ji odprejo vrata.

Pred začetkom »leta zdravja« je Rebel običajno zaužila okoli 3000 kalorij na dan. Od leta 2020 je prešla na prehrano z visokim vnosom beljakovin ter zmanjšala vnos sladkorja. Kljub strogi prehrani pa se prepusti tudi občasnim pregreham, kar ji omogoča, da ostane človeška in pristna.

Poleg impresivne preobrazbe je Rebel Wilson tudi v osebnem življenju našla srečo. Septembra 2024 se je poročila z Ramono Agrumo, uspešno modno in oblikovalko nakita, par pa je že v novembru 2022 s pomočjo nadomestnega materinstva pozdravil deklico, Royce Lillian Elizabeth Wilson.