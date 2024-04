Slavna igralka o odvratnih avdicijah: veste, s kolikimi smo morali …

»V preteklosti se je zgodilo tudi meni. Povsem normalno je bilo igralca na avdiciji prositi, naj se poljublja z drugim igralcem, da bi ugotovili, kakšna je med njima kemija, kar je nedvomno najhujši način, kako to preveriti,«

je v pogovoru za V magazine povedala Anne Hathaway in nadaljevala:

»Dejali so mi, da prihaja deset moških, s katerimi se bom poljubljala in me še vprašali, ali se ne veselim tega.

Pomislila sem, da je z mano najbrž nekaj narobe, ker ob tem nisem bila vzhičena in ker sem menila, da je to odvratno.«

Vendar se je dobro zavedala, kako težko je dobiti delo, če enkrat dobiš oznako težak ali neizkušen.

»Pretvarjala sem se, da mi je všeč in nadaljevala s tem,« je dejala.

Ni sicer povedala, avdicijo katerega filma je imela v mislih, je pa razložila, da se je tedaj to tako počelo.

»Ni šlo za igro moči, nihče ni skušal biti do mene nesramen in me poniževati. Bilo so drugačni časi, sedaj znamo bolje,« je pojasnila.

Nekaj desetletji po teh izkušnjah je Anne producirala in zaigrala v novem filmu z naslovom The Idea of You po knjigi Robinne Lee.

V njem uprizarja 40-letno mamo, ki se zaljubi v mnogo mlajšega moškega, pevca. Kot je povedala, ji ni bilo treba poljubiti kopice 20-letnikov, da bi našla pravega soigralca.

Na avdiciji je kandidate prosila, naj zapojejo pesem, za katero menijo, da bi bila na kožo pisana liku, ki bi ga lahko igrali.

Vlogo je dobil britanski igralec Nicholas Galitzine, ki je izbral pesem skupine The Alabama Shakes.

»Bilo je veliko izbire, a Nick je s pojavo in nastopom prepričal, da je pravi za to vlogo,« je izbiro utemeljila igralka in producentka.