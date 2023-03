Slavna igralka mora na sodišče: med smučanjem trčila v moškega in ga huje poškodovala

Igralka Gwyneth Paltrow (50) naj bi v torek stopila pred ameriško sodišče zaradi trditve, da je leta 2016 v nesreči na smučišču v Utahu huje poškodovala moškega.

Ameriško igralko je tožil upokojeni optometrist Terry Sanderson, ki trdi, da je Paltrow smučala »popolnoma brez nadzora« in ga zbila na smučišču v letovišču Deer Valley v Park Cityju v Utahu. Sanderson trdi, da je Paltrow trčila vanj »in ga podrla, kar je povzročilo možgansko poškodbo, štiri zlomljena rebra in druge resne poškodbe.«

Uvodne besede na sojenju, ki se ga bo udeležila porota, bodo predvidoma v torek 21. marca, obravnava pa bo predvidoma trajala osem dni. Lokalni mediji poročajo, da se bodo Paltrow in njeni družinski člani pojavili na zaslišanju prvi dan in da bo igralka pričala.

Sanderson zdaj zahteva 300.000 dolarjev odškodnine, potem ko je bil njegov prejšnji zahtevek za 3,1 milijona dolarjev zavrnjen.

Kaj je res?

Primer se nanaša na smučarsko nesrečo na smučišču v Deer Valleyju, kjer je obtožena Gwyneth Paltrow smučala brez nadzora in od zadaj udarila Terryja Sandersona, ko se je spuščal po strmini. Pri tem ga je podrla, zaradi česar je dobil možgansko poškodbo, štiri zlomljena rebra in druge hude poškodbe. Po trčenju je Paltrow vstala, se obrnila in odsmučala, tako da je Sanderson omamljen in hudo poškodovan ležal v snegu, piše v prvotni tožbi, vloženi leta 2019.

V vlogi še piše, da tudi učitelj smučanja, ki je treniral Paltrow, Sandersonu ni poskušal pomagati, čeprav je videl, da je poškodovan. Ni poslal po pomoč in je pozneje obtožil Sandersona, da je povzročil nesrečo v '»lažnem poročilu, da bi zaščitil svojo stranko«. Sanderson je pred tem pojasnil, da je tožbo vložil šele po treh letih, ker je imel težave z odvetniki in ker zaradi pretresa možganov ni mogel normalno delovati.

Paltrow je pozneje vložila protitožbo, v kateri je trdila, da jo je Sanderson udaril na smučišču. Igralka je še povedala, da jo je trčenje na smučišču tako pretreslo, da tisti dan z družino ni več smučala. Dodala je, da se ji je Sanderson opravičil in rekel, da je v redu.