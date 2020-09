Slavna igralka izgublja bitko z rakom: z videom se bo poslovila od bližnjih

FOTO:

so zdravniki postavili najslabšo možno diagnozo, četrti stadij raka dojk, metastaze pa so se sedaj razširile tudi v njeno hrbtenico. Njeno stanje je kritično in njeni bližnji so povedali, da bije zadnjo bitko. Najbolj črne napovedi so, da ne bo dočakla niti leta 2021. Prvič so ji raka diagnosticirali pred petimi in leti. Takrat je bolezen uspešno premagala in začela je živeti novo življenje. Žal se je lani bolezne vrnila in v začetku letošnjega leta je žalsotno novico delila tudi z mediji.V intervjuju je povedala, da jo je strah, da pa želi o tem spregovoriti javnosti. »Zakaj ravno jaz? To vprašanje si postavljam ves ta čas.« Lani se je sicer pridružila stari ekipi 90210, čeprav je še pred tem umrl njihov soigralec. Njemu v spomin so nato posneli nove dele nadaljevanke. Kot je še razkrila v intervjuju, je svojo bolezen skrivala skoraj eno leto, najtežje pa ji je bilo o tem povedati materi in možu.Shannen Doherty se najbolj spomnimo po vlogi Brende v seriji Beverly Hills 90210, pa tudi po serij Čarovnice.