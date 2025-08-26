Slavna igralka izgubila boj z rakom, stara je bila komaj 42 let

Španska igralka Verónica Echegui je umrla, stara je bila komaj 42 let. Igralka je bila hospitalizirana v madridski bolnišnici in je boj z rakom izgubila v nedeljo, poroča Daily Mail.

Pokojna igralka je diplomirala je na dramski akademiji v Madridu, kasneje pa je nadaljevala šolanje v Londonu, kjer je poleg igranja delala tudi kot natakarica. Prvo veliko priložnost je doživela z vlogo v filmu Yo soy la Juani, ki jo je izstrelila med najbolj obetavne mlade igralke v Španiji.

Igrala je tudi v filmu My Prisoner's Yard in se pojavila v Hollywoodu z vlogo v filmu The Cold Truth, kjer je igrala ob boku Sigourney Weaver, Henryja Cavilla in Brucea Willisa.

Od igralke se je med drugimi poslovil tudi slavni Antonio Banderas. »Španska kinematografija danes žaluje za Verónico Echegui. Moje sožalje njeni družini in prijateljem,« je zapisal.

Poleg igranja se je v zadnjih letih pokojna igralka ukvarjala tudi z režijo in pisanjem scenarijev. Javnosti ni želela razkriti podrobnosti svojega zasebnega življenja, vendar je s svojo umetnostjo jasno spregovorila o vprašanjih nasilja nad ženskami, pravic in svobode.