Slavna igralka dviguje prah: Vseeno mi je, če imam prsi do popka

Hollywoodska igralka, najbolj znana po svoji vlogi v seriji Dosjeji: X, je poskrbela za veliko pozornosti s svojo zadnjo izjavo, ko je zatrdila, da ne bo več nosila nedrčka.»Ne nosim ga več. Ne morem ga več nositi. In vseeno mi je, če mi prsi segajo do popka,« je zatrdila v videu, v katerem je na instagramu odgovarjala na vprašanja oboževalcev. Pri tem je dodala, da za to nima kakšnih zdravstvenih razlogov, temveč se je za to odločila, ker jih sovraži. »In ker so tako hudičevo neudobni.«S svojo izjavo je izzvala deljene odzive: tako val odobravanja kot tudi mnogo dvignjenih obrvi.