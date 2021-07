Slavna Britney Spears še vedno v stiski, kaj ji pomaga ves ta denar?!

Jamie Spears od sodišča zahteva, da preišče obtožbe, ki jih je izrekla njegova hči. FOTO: Chris Farina Corbis, Getty Images

Zahteva preiskavo

2008 je nadzor nad pevkinim življenjem prevzel njen oče.

Pred komaj enim tednom jes svojo ganljivo izpovedjo sodišču, da je (sodno) določeno skrbništvo njenega očetaše najbolj podobno suženjstvu, v katerem počasi notranje umira že več kot desetletje, pretresla svet in polnila naslovnice.»Želim si, da se to konča. Svoje življenje želim nazaj,« se je prek videoklica roteče obrnila na sodnico, pred sodiščem pa so ji podporo izkazovali oboževalci in podporniki ter podobno pozivali, naj se Britney vendar osvobodi. A je sodnicazvezdničino prošnjo vnovič zavrnila.Pevkine osebne in poslovne zadeve že 13 let nadzoruje njen oče in tako bo tudi ostalo. Tako je zdaj odločilo losangeleško sodišče, čeprav sodničina odločitev ni slonela na Britneyjini nedavni izpovedi, da jo je očeta strah, da jo sili v nastopanje, tudi ko ne želi, ter ji celo prepoveduje vnovično poroko in otroke. Odločitev je odgovor na zahtevek zvezdničinega odvetnika iz lanskega novembra, naj se Jamieja izloči iz skrbništva, to pa naj v celoti prevzame sklad Bessimer.Za upoštevanje pevkine izpovedi bo moral njen odvetnik vložiti nov zahtevek, za katerega se pričakuje, da bo prišel do sodnih mlinov že v prihodnjih dneh. To pa ne bo edini postopek z imenom Spears, ki ga bo sodišče mlelo. Ob Britneyjine obtožbe zlorabe in že skoraj suženjstva se je namreč obregnil njen oče in na sodišče vložil zahtevek, da se te težke obtožbe, ki jih seveda vse zanika, preišče.Jamie je sodišču že večkrat zatrdil, da vse, kar počne, počne v hčerino dobro. Zato naj bi ga njene obtožbe močno zabolele in želi, da se ga opere tudi v sodni dvorani. »Lahko se izkaže, da so resnične, v tem primeru bo sodišče moralo ukrepati. Če pa se izkažejo za neresnične, lahko skrbništvo ostane. Bilo bi nesprejemljivo, če se sodišče ali skrbniki ne bi odzvali na Britneyjino pričevanje,« so dejali Jamiejevi odvetniki, slednji pa je že uperil prst proti, licencirani skrbnici, ki je pred dvema letoma začela sprejemati odločitve, povezane s pevkinim zdravjem.»Marsikaj ni bilo v skladu z mojimi željami in tem, za kar sem menil, da bi bilo za Britney najboljše,« je zatrdil in dodal, da je bil večkrat zaskrbljen nad upravljanjem in oskrbo hčerke.