Slavili bodo deset dni

Pred dnevi so premožne in dobro situirane mladenke z vseh koncev sveta zavzdihnile od razočaranja. Razvedelo se je namreč, da brunejski princ Mateen, ki je dolgo veljal za enega najbolj privlačnih samcev med kraljevimi, za začetek naslednjega leta načrtuje poroko.

Tudi bodoča princesa prihaja iz ugledne in premožne družine.

Četrti sin in deseti otrok brunejskega sultana Hassanala Bolkiaha je 10. avgusta dopolnil 32 let in se odločil, da je čas za novo poglavje v njegovem življenju. To je bilo do zdaj več kot uspešno. Obiskoval je najboljše šole v domovini in tujini, kljub mladosti je uspešen diplomat z izpitom za helikopter, v brunejskih zračnih silah zaseda visok položaj, poleg tega je profesionalni igralec pola z obilico medalj.

Izbral uspešno žensko

Tako uspešen mladenič si je za življenjsko sopotnico seveda izbral prav tako uspešno žensko. Anisha Rosnah je izjemno ambiciozna poslovna ženska, ki je ustvarila lastno modno znamko, ker rada potuje, pa je ustanovila še turistično agencijo. Pri vsem tem ji je zagotovo prav prišlo družinsko bogastvo, ki ga ni malo. Anisha je namreč vnukinja aristokrata nekoč izjemno uspešnega politika Ise bin Ibrahima, ki je leta 2018 postal posebni svetovalec brunejskega sultana.

Anisha je v spodnji objavi skrajno desno na tretji sliki.

Tega leta sta se družini tudi zelo zbližali, Anishin brat je postal najboljši prijatelj princa Mateena, nedolgo za tem je med Mateenom in Anisho preskočila iskrica. Poročne slovesnosti se bodo začele 7. januarja in bodo trajale deset dni. V tem času se bo zvrstilo ogromno verskih obredov, zasebnih slovesnosti ter parad, v katere bo vključena tudi javnost, njun zakon pa bo uradno sklenjena na zadnji dan, ko bosta podpisala poročne dokumente.