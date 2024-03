Slaven, uspešen, bogat, a nesrečen glasbenik na kovancu

Slaven je postal v znanem duetu Wham!, po razpadu tega je glasbenik nadaljeval samostojno kariero. Britanska kraljevska kovnica pa je sedaj izdala posebne kovance s podobo Georga Michaela.

Za dizajnom teh stoji umetnica Sandra Deiana, navdih za podobo je našla na naslovnici albuma iz leta 1987 Faith: na njem je pevec v usnjeni jakni in z zanj značilnimi sončnimi očali.

»Hotela sem natančen portret, ki bi najbolje opisal njegovo karizmo, najbolj sem se osredotočila na sončna očala.

Vesela sem, da lahko prispevam k počastitvi njegove glasbe, na detajlu kovanca je viden tudi del ene od njegovih pesmi,« je povedala oblikovalka.

Kovanci so v srebrni in zlati različici ter se prodajajo po ceni od 18 do 6000 evrov.

Duet Wham je v postavi George Michael in Andrew Ridgeley nastal v začetku osemdesetih in postregel z mnogimi hiti, denimo Wake Me Up Before You Go, Everything She Wants, Club Tropicana, božična pesem Last Christmas je nepozabna in nepogrešljiv del glasbenega repertoarja v predbožičnem času.

Pop duo je razpadel leta 1986. Michael je nadaljeval samostojno pot in nizal hite, kot so Careless Whisper, Faith, Fast Love, Freedom.

V dolgoletni karieri je prodal več kot sto milijonov albumov, osvojil dva grammyja in tri nagrade brit.

Kljub uspehu na glasbenem področju v osebnem življenju ni imel veliko sreče. Zaradi imidža je bil dolgo primoran skrivati, da je homoseksualec, kar se je razkrilo leta 1998.

Resnično ljubezen, Brazilca Anselma Feleppa je spoznal leta 1991, a je ta dve leti kasneje umrl zaradi zapletov, ki so bili posledica AIDS-a, kar je pevca zaznamovalo za vse življenje.

Legendarni glasbenik je na svojem domu umrl za božič leta 2016, star samo 54 let.

Pri obdukciji je bilo ugotovljeno, da je bil zanj usoden zastoj srca, zadnje obdobje življenja pa je sam in osamljen preživel svoji vili v Londonu, piše msn.com.