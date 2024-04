Slabi dve leti po ločitvi spet zaljubljena, a njene prijatelje skrbi

Slabi dve leti po ločitvi od nogometaša Gerarda Piquéja je Shakira, kot kaže, spet našla ljubezen. Njen izbranec, britanski igralec Lucien Laviscount, je enako kot Piqué precej mlajši od nje in tudi njega je enako kot bivšega spoznala med snemanjem videospota.

Čeprav je Kolumbijka menda izredno srečna in zaljubljena, pa njene prijatelje skrbi, da bo na koncu spet razočarana. Laviscount je namreč menda nadvse ambiciozen in si poleg uspešne igralske kariere močno želi tudi prepoznavnosti, kar mu do zdaj še ni uspelo, zato so pevkini bližnji prepričani, da se je v razmerje s 16 let starejšo mamo dveh otrok spustil izključno zaradi prepoznavnosti.

Tudi nogometaša je poznala med snemanjem videospota. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Shakira si bolj kot kar koli želi, da bi se ponovno zaljubila, Lucien pa se počasi vzpenja po socialni in profesionalni lestvi tudi zaradi žensk, s katerimi se zapleta. Do zdaj so bile vse veliko manj slavne od Shakire, z njo pa mu je padla sekira v med. Poleg tega je naletel na žensko, ki si želi ljubezni, in ki je znana po zelo dolgih razmerjih, zato njene prijatelje skrbi, da bo to izkoristil in ji na koncu zlomil srce,« je britanskim medijem povedal vir blizu 46-letni Kolumbijki, ki sicer po pričevanju nekaterih, ki jo poznajo, še ni prebolela razhoda s Piquéjem, ki mu je podarila 11 let življenja ter mu rodila dva otroka.

Njeni prijatelji se bojijo, da ji bo Lucien Laviscount zlomil srce. FOTO: Alisha Jucevic/Reuters

Lucien Laviscount, ki je zaslovel z vlogo Alfieja v drugi sezoni serije Emily v Parizu, je bil v preteklosti med drugim v zvezi s Kelly Osbourne, ko je bilo njemu 19, njej pa 31, pa se je nekaj časa dobival z britansko starleto Kerry Kantona, ki je bila nekoč del ženskega pop tria Atomic Kitten. V videospotu za Shakirin komad Punterija je upodobil moškega, v katerega se pevka zagleda, nekaj dni po izidu pa so ju opazili med romantično večerjo v eni od najbolj priljubljenih italijanskih restavracij v New Yorku.