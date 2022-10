Slaba novica za Kanyeja Westa

Izguba partnerstva z Adidasom je velik udarec za neto premoženje Kanyeja Westa, ki ni več milijarder, potem ko je proizvajalec športne opreme prekinil sodelovanje z raperjem zaradi njegovih ponavljajočih se protisemitskih pripomb, poroča Slobodna Dalmacija.

Forbes je Westov posel z nemškim oblačilnim podjetjem ocenil na 1,5 milijarde dolarjev in pravi, da se bo njegova neto vrednost brez tega zmanjša na 400 milijonov dolarjev.

Prekinitev partnerstva

Adidas je v torek objavil svojo odločitev o prekinitvi partnerstva z Westom, ki se imenuje »Ye«, in dejal, da je bila proizvodnja raperjeve linije obutve in oblačil »Yeezy« ustavljena »takoj«.

»Adidas ne tolerira protisemitizma niti kakršnega koli drugega sovražnega govora,« so sporočili iz Adidasa. »Yejevi nedavni komentarji in dejanja so bili nesprejemljivi, sovražni in nevarni ter kršijo vrednote podjetja o raznolikosti in vključenosti, medsebojnega spoštovanja in pravičnosti.«

Blokiran račun

Do te poteze je prišlo kmalu po tem, ko je agencija za talente CAA opustila zastopstvo 45-letnega Westa, filmski studio MRC pa se je odločil, da ne bo izdal dokončanega dokumentarca o 24-kratnem dobitniku grammyja.

V začetku tega meseca je bil Westov račun na instagramu delno blokiran, njegov račun na twitterju pa zaklenjen zaradi objav, ki so bile ocenjene kot proitsemitske. Raper se je na modni reviji v Parizu pojavil oblečen v majico s sloganom White Lives Matter. Ta slogan, ki ga uporablja ameriška skrajna desnica, je ime gibanja Black Lives Matter, ki se bori proti rasnemu razlikovanju temnopoltega prebivalstva.