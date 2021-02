Slaba novica s kraljevega dvora: kralj spet pristal v bolnišnici

Princ Haakon zadnje mesece pogosto nadomešča očeta. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Norveški kraljje pred dnevi znova moral na bolniški dopust, kot so sporočili iz palače, zaradi bolečine v desni nogi. Kaj se mu je zgodilo, niso pojasnili, znano je le, da je moral na operacijo kolenskih vezi. Prav tako se je tiskovni predstavnik kraljeve palače po kratki izjavi zavil v molk in na morebitna novinarska vprašanja ni želel odgovarjati. Do predvidoma 14. februarja, kolikor mora kralj zdaj mirovati in okrevati, bo obveznosti znova prevzel njegov sin in prestolonaslednik princ, ki se je v zadnjih nekaj mesecih že povsem navadil na vlogo vladarja, saj je imel Harald lani kopico zdravstvenih težav, zaradi katerih je bil prisiljen mirovati. Norvežane zato močno skrbi za 83-letnega kralja, toliko bolj, ker so informacije o njegovem zdravstvenem stanju zelo skope, zato mnogi menijo, da je z njim veliko slabše, kot daje vedeti njegov tiskovni predstavnik. Jeseni lani je pri hoji začel uporabljati palico, tudi v tem primeru ni znano, zakaj. Januarja lani so ga sprejeli v bolnišnico zaradi pogostih vrtoglavic, ki so postajale vedno hujše, takrat se je izkazalo, da gre za virusno okužbo, ki so jo zdravstveni delavci hitro odpravili, kljub temu pa je moral po obisku bolnišnice za 14 dni posle predati sinu, saj so mu prepisali mirovanje in počitek. Septembra so ga znova sprejeli v bolnišnico, tokrat zaradi težav z dihanjem. Čeprav so bile okužbe z novim koronavirusom znova v porastu, pa so izključili možnost, da bi zbolel za covidom-19. En mesec pozneje se izkazalo, da so bile težave povezane z njegovim srcem, in zamenjali so mu eno od zaklopk. Prvo operacijo na srcu je kralj Harald prestal že leta 2005.