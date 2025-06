Skromna poroka Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez: toliko bosta zapravila

Bliža se veliki dan za Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez, ki se bosta konec junija poročila v Benetkah.

Medtem ko so mnogi pričakovali ekstravagantni spektakel, vreden ustanovitelja Amazona, nove podrobnosti razkrivajo, da bo slovesnost presenetljivo skromna … vsaj po njunih merilih, poroča Daily Mail.

Namesto razkošne ceremonije s tisoči povabljencev se je par odločil za intimno srečanje z manj kot 200 gosti. Cena poroke, ki kljub temu znaša vrtoglavih skoraj 12 milijonov evrov, je daleč pod pričakovanji, upoštevajoč zlasti, da Bezos letno porabi skoraj 30 milijonov evrov samo za vzdrževanje superjahte Koru, vredne nekaj manj kot pol milijarde evrov.

Prav ta jahta, z devetimi spalnicami, bo zasidrana pri pomolu San Basilio, najbližje središču mesta, kjer zaradi zaščite beneške kulturne dediščine tako veliko plovilo sploh sme pristati.

Bodoča zakonca in njuni družini naj bi bivali na jahti, medtem ko bodo ostali gostje nastanjeni v luksuznih hotelih Cipriani in Aman.

Med že potrjenimi svati sta igralec Orlando Bloom in pevka Katy Perry, v ospredju dogodka pa bo Bezosova družina: njegova mama Jackie, ki ga je rodila pri 17. letih, in oče Mike Bezos, kubanski priseljenec.

Zakonca sta Jeffu in podjetju Amazon kot prva investitorja prispevala 214 tisoč evrov oziroma vse prihranke.

Po navedbah virov blizu para naj bi na odločitev o manj bleščeči poroki vplivala javna kritika nedavnega poleta v vesolje z Blue Originom, v katerem je kot članica izključno ženske posadke sodelovala Sanchezova.

Mnogi so polet označili kot nesmiseln promocijski trik, par pa želi sedaj, kot je povedal vir blizu ženina in neveste, preprečiti vtis sodobne Marie Antoinette.

Kljub skromnosti prizorišča ostajajo dih jemajoča: Fondazione Cini na otoku San Giorgio Maggiore, zgodovinsko in kulturno središče, ki zagotavlja popolno zasebnost in varnost, naj bi bilo rezervirano za 25. junij, na ta dan je predviden poročni obred.

V igri so tudi ekskluzivna rezidenca modne oblikovalke Diane von Furstenberg, sloviti hotel Cipriani, katerega vseh 79 sob je za goste rezerviranih med 24. in 26. junijem in luksuzni hotel Aman Canal Grande, kjer sta se leta 2014 poročila George in Amal Clooney.