Skrivnostno ljubezensko življenje Monike Seleš

51-letna Monika Seleš, nekdanja teniška zvezda bivše Jugoslavije, živi v Združenih državah Amerike.

Po koncu teniške kariere v začetku našega tisočletja se je umaknila iz profesionalnega tenisa, vendar je ostala prisotna v športnem svetu.

V preteklosti je sodelovala pri različnih dobrodelnih projektih in nastopila na raznih, s tenisom povezanih dogodkih.

Je aktivna v promociji zdravja in dobrega počutja ter ohranja stik z nekdanjimi teniškimi oboževalci. Zdi se, da se bolj posveča svojemu zasebnemu življenju, občasno pa sodeluje z različnimi podjetji in športnimi organizacijami.

Kjerkoli se pojavi, pritegne veliko pozornosti, v svoji avtobiografiji je med drugim razkrila, s čim vse se je soočala po incidentu v Hamburgu, v preteklosti je pripovedovala tudi o svoji družini.

Monika o otrocih

Njeno ljubezensko življenje je bilo vedno skrivnostno, vendar je znano, da nima otrok. Portal Sportskeeda pred nedavnim spomnil na intervju iz leta 2003, v katerem je govorila o tej temi:

»Skoraj vsi moji prijatelji imajo otroke. Kljub temu ne mislim, da moram biti poročena ali imeti družino, da bi se počutila izpopolnjeno. Imeti otroka vidim kot naravno preobrazbo, ki bo, če se zgodi, odlična.

Če ne, bom botra mnogim otrokom. To je tudi super,« je povedala takrat.

Dva močna moška

V povezavi z njenim intimnim življenjem se pogosto omenjena dva močna moška. Pred desetletji se je govorilo, da je bila v zvezi s precej starejšim poslovnežem Paulom Allenom, ki je skupaj z Billom Gatesom ustanovil podjetje Microsoft.

Alen je preminil leta 2018, star 65 let in pustil za seboj bogastvo v višini 20 milijard dolarjev (18 milijard evrov).

Monika Seleš in Tom Golizano

Poleti 2014 prišla vest, da se je nekdanja teniška diva zaročila s poslovnežem Tomom Golizanom. Kot so poročali ameriški tabloidi, sta bila Monika in 32 let starejši milijarder in filantrop, ki je bil aktiven tudi v političnem življenju Združenih držav Amerike, pred tem v zvezi že več let.

Nekateri spletni portali trdijo, da sta Monika Seleš in Golizano poročena, vendar to nikoli ni bilo uradno potrjeno.

Premoženje Toma Golizana je ocenjeno na 6,9 milijarde dolarjev (6,3 milijarde evrov). Kot navaja Wikipedia, je bil član Republikanske stranke in je trikrat kandidiral za guvernerja zvezne države New York, v kateri je bil rojen.

Po neuspešnih kandidaturah je izjavil, da je politika zanj stvar preteklosti.

Tom Golisano je uspešen poslovnež, ki je leta 1971 ustanovil podjetje Paychex, bil je lastnik podjetja Greenlight Networks ter hokejskih klubov Buffalo Sabres in Buffalo Bandits, leta 2023 je odprl poslovno šolo Golisano Institute for Business and Entrepreneurship.

Je tudi velik filantrop. Ima svojo fundacijo in sodeluje z mnogimi drugimi humanitarnimi organizacijami.

Na desetine milijonov dolarjev je podaril univerzam in bolnišnicam, tako v New Yorku kot po vseh Združenih državah Amerike, piše Žena.rs.